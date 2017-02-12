Yaş meyve sebze ihracatı yüzleri güldürdü

Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nden yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,5 oranında artışla 40 milyon 703 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri (BAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yılın ocak ayında 26 milyon 682 bin dolar olan ihracat, 2017'nin ocak ayında 40 milyon 703 bin dolara yükseldi. İhracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 52,5 artış gösterdi.

Bölgeden, Almanya, Romanya, Belarus, Bulgaristan ve Ukrayna başta olmak üzere, 50 ülkeye 32 milyon 737 bin dolarlık yaş sebze, 5 milyon 178 bin dolarlık yaş meyve, 2 milyon 786 bin dolarlık da turunçgil gönderildi.

En çok satılanlarda ilk sıra domatesin

En çok satılan ürünler arasında ise 14 milyon 849 bin dolarla domates ilk sırada yer aldı. Bu ürün grubunu 8 milyon 699 bin dolarla biber, 4 milyon 132 bin dolarla nar, 3 milyon 786 bin dolarla hıyar ve kornişon ihracatı izledi. Domatesteki ihracat artışı yüzde 187,1 oldu.

Ülke gruplarında da Almanya'ya 7 milyon 743, Romanya'ya 7 milyon 272, Belarus'a 4 milyon 169, Bulgaristan'a 3 milyon 95 ve Ukrayna'ya 2 milyon 768 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Hindistan, Suudi Arabistan, Hong Kong, Letonya, Kazakistan ve Arnavutluk'a gerçekleştirilen ihracattaki artış da dikkati çekti.

"Talebin ve fiyatların artması ihracatı artırdı"

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, yaptığı açıklamada, bölge ihracatçıları olarak 2017'ye iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Yılın ilk ayında Antalya, Burdur ve Isparta'dan toplamda 130 milyon 13 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bunun da 40 milyon 703 bin dolarlık kısmını yaş sebze meyvenin oluşturduğunu belirten Satıcı, "Yaş sebze meyve sektöründeki ihracatımız yarı yarıya arttı. Diğer sektörlerde de görülen artış 2017'ye yönelik umutlarımızı güçlendirdi." dedi.

Almanya, Romanya, Belarus, Bulgaristan ve Ukrayna'nın, yaş sebze meyvede ana pazarlar olduğunu kaydeden Satıcı, bu pazarlardaki artışın umut verdiğini vurguladı.