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Yaş meyve sebze ihracatı geçen yıla oranla yüzde 13 arttı

Türkiye'nin geçen yıl yaş meyve sebze ihracatının 2016'ya göre yüzde 13 artarak 2 milyar 231 milyon dolara çıktığı belirtildi.

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Yaş meyve sebze ihracatı geçen yıla oranla yüzde 13 arttı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında Türkiye'nin ihraç ettiği yaş meyve sebzeden 1 milyar 979 milyon dolar gelir elde edildi. Geçen yıl ihraç edilen yaş meyve sebze miktarı ise önceki yıla göre yüzde 13 arttı ve 2 milyar 231 milyon dolar oldu.

İhracatın artmasında hava kargonun etkisi olduğu ifade edildi. Yaş meyve sebze ihracatında hava kargonun payının 121 milyon 811 bin dolar olduğu belirtildi. Sektörün 2016'da gündeme aldığı, 2017'de de yoğun olarak kullandığı hava kargonun payının büyütülmek istendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sebze, meyve, ihracat
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