Yaş çay budama bedelleri yatırıldı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2017 yılına ait yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılı budama döneminde 187 bin 708 üreticinin 77 bin 722 dekar budama yaptığı belirtildi.

Üreticilerin yaş çay budama bedeli olarak 163 milyon 200 bin lira almaya hak kazandığı ifade edilen açıklamada, budama bedellerinin banka hesaplarına yatırıldığı, üreticilerin paralarını yarından itibaren ilgili banka hesaplarından çekilebilecekleri kaydedildi.