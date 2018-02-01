Yarıyıl tatili yılbaşından sonra turizme ikinci doping etkisi yaptı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektör olarak 2018 yılından çok umutlu olduklarını söyledi.

Yılbaşındaki 3 günlük tatille yeni yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden İşler, "Yılbaşından sonra sömestir tatili de sektöre doping oldu. Çünkü otellerimizde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı." diye konuştu.

Türkiye'de 4 mevsimin aynı anda yaşandığını dikkati çeken İşler, tatilcilerin Antalya'da denize girerken aynı zamanda kayak yapma imkanına sahip olduğuna değindi.

Sömestir tatilinde genelde termal otellerin tercih edildiğini belirten İşler, Antalya'nın de yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Antalya'da bulunan otellerin gerek kapalı havuz, gerekse sosyal faaliyetler nedeniyle tercih edildiğini kaydeden İşler, "Antalya'dan sonra en çok Kapadokya ve kayak merkezleri rağbet gördü." dedi.

Turizmdeki hareketliliğin kaynağının yerli turist olduğunu dile getiren İşler, "Otel işletmecileriyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin her yerinden turizm adına iyi dönüşler aldık. Bizim en önemli pazarımız artık iç pazardır. Önceden Almanya ve Rusya turizm pazarında birinciliği paylaşırken artık iç pazar öne geçti." diye konuştu.

2018'de yüzde 15 büyüme hedefi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2017 yılına ilişkin istatistiklerde turizm gelirinin, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18,9 artarak 26 milyar 283 milyon dolara çıktığını hatırlatan İşler, bölgede yaşanan olaylar göz önüne alındığında bu artışın büyük bir başarı olduğunu bildirdi. İşler, "İnşallah 2018'de yüzde 15 daha büyüyeceğiz. Bu da 3 yıl önceki rakamlara ulaşmamız demek. Hem sektör hem devletin el ele vererek getirdiği bu başarı 2018'de de artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Turizmin 54 yan sektörü beslediğini vurgulayan İşler, bu alandaki büyümenin istihdama da katkı sağladığını belirtti.

Ege'nin termal turizm merkezlerinden Denizli'de de turizmciler yarıyıl tatilini mutlu geçiriyor.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yarıyıl tatilinde havanın soğuk olmasından dolayı termal otellerin tercih edildiğini söyledi. Şen, "Pamukkale ve kayak merkezi çevresindeki otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Pansiyonlarda bile boş odamız yoktu." dedi.

Türkiye'ye gelen yabancı turist sayının arttığına işaret eden Şen, "Özelikle Çinli turist sayısında bir artış var. Bu daha da artacaktır. Ancak bizim beklentimiz bunun çok daha üstünde. Eğer Çin'den Türkiye'ye uçak sefer sayısı artarsa 1 milyon Çinli turisti ağırlayabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA