Yarım gün çalışan annelere 19 ayda 17,5 milyon lira ödendi

Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışma uygulamasının başladığı Nisan 2016'dan bu yılın ekim sonuna kadar 10 bin 997 kişi ödenekten yararlanmak için İŞKUR'a başvurdu. Gerekli şartları karşılayan 10 bin 371 kişi ödenek almaya hak kazanırken, 19 aylık sürede vatandaşlara 17,5 milyon lira ödeme yapıldı.

Son 3 yılda en az 600 gün işsizlik primi şart

Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor.

Bu şartlara sahip olanların, sağlanan imkandan yararlanabilmesi için öncelikle çalıştıkları iş yerlerine dilekçeyle başvurması gerekiyor.

İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.

Uygulamadan yararlanabilmesi için işçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ile analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesiyle başvurulması gerekiyor.

Birinci doğumda 60, ikinci doğumda 120 gün

Şartları karşılayan ve başvuruda bulunan kişilere birinci doğumda 60, ikinci doğumda 120, sonraki doğumlarda da 180 gün haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin veriliyor.

Çoğul doğum halinde bu sürelere 30'ar gün eklenirken, çocuğun engelli doğması durumunda bu süreler 360 gün olarak uygulanıyor.

Kaynak: AA