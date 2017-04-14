Yaptırımlara rağmen Rusya-AB ticaret hacmi arttı

Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret hacminin, bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 artarak 36 milyar 400 milyon dolara çıktığı bildirildi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) tarafından açıklanan rakamlara göre, Rusya ile AB arasındaki ticaret hacmi bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43’lük artışla 36 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

Rusya’nın AB’ye ihracatı aynı dönemde 2016’ya göre yüzde 48 artarak 26 milyar 600 milyon dolara yükselirken, Rusya’nın bu bölgeden ithalatı yüzde 31’lik artışla 9 milyar 800 milyon dolara çıktı.

AB ile ticaretin Rusya’nın toplam ticaret hacmindeki payı da bu yılın ilk iki ayında geçen yıla kıyasla 3 puanlık artışla yüzde 46’ya yükseldi.

Ukrayna’daki faaliyetlerinden ötürü AB’nin 1 Ağustos 2014’te resmen yürürlüğe koyduğu yaptırımlara karşılık Rusya, AB ülkelerine gıda ambargosu uygulayarak bu ülkelerden gelen bazı gıda ürünlerinin ülkeye girişine izin vermiyor.