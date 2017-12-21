Yanıltıcı reklamlara kasımda 1,2 milyon lira ceza kesildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Reklam Kurulu, geçen ay 302 dosyayı karara bağladı.

Bu dosyalardan 208'i, ön inceleme sonucu başvurulardaki eksiklikler ve mevzuata aykırılık nedenleriyle detaylı incelemeye değer bulunmadı. Kurulca görüşülen 94 dosyadan 10'unda mevzuata aykırılık tespit edilmezken, 63'ünde durdurma cezasına, 21'inde ise idari para ve durdurma cezasına hükmedildi.

Cezaların ilk sırasında turizm sektörü yer aldı

Kurul tarafından kasımda uygulanan toplam idari para cezası 1,2 milyon liraya ulaştı. Cezaların sektörel dağılımına bakıldığında, turizm sektörü ilk sırada yer alırken, bunu sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri, iletişim, dayanıklı tüketim malları, finansal hizmetler sektörleri izledi.

Kurul, yanıltıcı yıldız tanıtımı yaparak tüketicileri ve ülkeye gelen yabancı turistleri aldatan turizm işletmelerine ve aldatıcı tanıtım yapan termal tesislere yönelik idari yaptırım kararları aldı.

Sağlık mesleğine mensup olmadığı halde yetkisiz tıbbi işlemler yaptığı ve vatandaşların sağlığını tehlikeye attığı tespit edilen kişilere idari yaptırımlar uygulanarak, konu hakkında adli işlemler yapılması için söz konusu dosyaların Sağlık Bakanlığına da gönderilmesi kararlaştırıldı.

Özellikle alışveriş merkezlerindeki firmaların camekanlarında yer alan ve gerçeği yansıtmayan indirimli satış reklamları için idari yaptırımlar uygulandı. Türkiye genelinde bu konuda farkındalık oluşturulması için Bakanlığın gerekli işlemleri yapmasına karar verildi.

19 üyeden oluşan Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede ülke koşullarının yanı sıra reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları dikkate alıyor. Yasa ve ilgili düzenlemelere aykırı ticari reklam ve ilanlar hakkında tüketiciler, rakip firmalar, kurum ve kuruluşlar başvurabilirken, resen de inceleme yapılabiliyor. Kurula gelen dosyalar; sağlık, kozmetik ve temizlik ürünleri, gıda, iletişim hizmetleri, teknoloji, dayanıklı tüketim malları, turizm, finansal hizmetler, tütün ve alkol, eğitim, enerji, örtülü reklam ve diğer sektörler olmak üzere 13 başlık altında incelenirken, kanuna aykırı reklamlar için durdurma, düzeltme veya para cezası verilebiliyor.

Kaynak: AA