Yaklaşık 70 bin KDV iade talebi incelemede

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, toplantıda Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın sunumunu yaparak, tasarının getirdiği yenilikler hakkında bilgi verdi.

Bakan Ağbal, 33 yıldır yürürlükte olan KDV Kanunu'nda reform niteliğinde değişiklikleri öngören bir tasarıyı görüştüklerini belirtti. Ağbal, görüşmeler sırasında yapılacak katkı, eleştiri ve önerilerin tasarının daha da gelişmesine, Genel Kurul'a hızlı şekilde gönderilmesinde aracı olacağını söyledi.

"70 bin KDV iade talebi incelemeye konu edildi"

Yeni sistem içinde KDV iade talep edecek mükellef sayısının artacağına işaret eden Ağbal, yıllık yaklaşık 70 bin KDV iade talebinin incelemeye konu edildiğini aktardı. Ağbal, "Bu sayıya ilişkin tahmini bir rakam olarak ifade ediliyor ama birebir doğruluğunu tespit etmiş bir rakam olarak da değerlendirmek lazım, bir varsayıma göre yıllık 500 bine kadar KDV iade talebi olabilecek. Bu taleplerin hızlı şekilde incelenmesi lazım. Maliye Bakanlığı KDV iade incelemesi yapacaksa, 3 ay içinde tamamlayacak, tamamlamazsa faiz ödeyecek" dedi.

Devreden KDV'nin iadesini mümkün hale getirilmesinin, tasarının içinde en ön plana çıkan düzenleme olduğuna işaret eden Ağbal; 1985'te yürürlüğe giren KDV sisteminde, sonraki döneme devreden KDV'nin hiçbir şekilde iade edilemeyeceğinin öngörüldüğünü hatırlattı. Ağbal, bu düzenlemenin getirildiği dönem ve prensipleri itibariyle doğru olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama Türkiye'nin dışa açılması, ekonomik aktivitelerin genişlemesi, yatırımların artması, iktisadi faaliyetler içinde zaman zaman işletmelerin indirilecek KDV'nin hesaplanan KDV'den indiriminin zaman alması gibi nedenlerle yıllar itibariyle sonraki döneme devreden KDV birikmiş, bilançolar içindeki yekun artmış ve yaklaşık 160 milyar liraya kadar çıkan sonraki döneme devreden KDV var. Gelinen noktada mevcut devredilen KDV'nin iade edilemeyeceği kuralının sürdürülemez olduğu da aşikar. Çünkü işletmeler bilançonlarında biriken bu KDV nedeniyle ciddi finansman yüküyle karşı karşıyalar. Aslında bir noktada devletten alacaklı olarak telakki edilebilecek bu alacakları teminat olarak dahi kullanamadıkları için işletmeler üzerinde ayrıca bir zorluk oluşuyor."

Ağbal yatırım, üretim ve ihracatı KDV Kanunu çerçevesinde desteklemek, teşvik etmek, KDV'ye uyumu kolaylaştırmak, hak ve hakkaniyete uygun olan adaletli bir KDV uygulaması açısından gerekli değişiklikleri tasarıyla düzenlediklerini söyledi.

"2 bin kişinin çalışacağı risk analiz merkezi"

KDV iade noktasında önemli düzenleme yaparken KDV indirim, iade denetim süreçlerinin yeniden tanımlanması gerektiğini belirten Maliye Bakanı Ağbal, konuyla ilgilenecek yeni grup başkanlıkları kuracaklarını, vergi müfettiş yardımcılığı kapsamında bin kişilik kadro oluşturacaklarını vurguladı.

Ağbal, Ankara'da yaklaşık 2 bin kişinin çalışacağı risk analiz merkezi kuracaklarını dile getirerek, mükellefin işe başlama bildiriminden iş yerini kapatma sürecine kadar genel, sektörel, belge düzeyinde mal, hizmet hareketlerini, maliye idaresi olarak günlük, anlık takip edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA