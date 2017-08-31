Yağmur, fındık üreticisini endişelendiriyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Karadeniz'de bir süredir devam eden yağışlı hava nedeniyle fındığını kurutmakta güçlük çeken üreticilerin güneşli günlerin yeniden başlamasını temenni ettiğini söyledi.

Birçok üreticinin fındığını hasat ettikten sonra harmana serdiğini ancak burada fındığını yeterince kurutamadığını ifade eden Soydan, üreticilerin çoğunun fındıklarını naylon ve brandalarla korumaya çalıştığını ancak zaman zaman bunun da yeterli olmadığını ifade etti.

Soydan, yağmur nedeniyle naylon altında bekletilen fındığın yeterince havalanamadığını, bunun da belli sorunlara neden olabileceğini dile getirerek, "Havaların birkaç gün daha yağmurlu olacağını öğrendik. Temennimiz bir an önce güneşli günlerin yeniden başlaması. Güneş fındık üreticilerimiz için oldukça önem arz etmektedir." dedi.

Üreticilerin fırsat buldukça fındıklarını havalandırması ve karıştırmasını öneren Soydan, "Bazı üreticilerimizden fındığın neme ve yağmura bağlı olarak çeşitli sorunlarla karşılaştığı yönünde bilgi alıyoruz. Bu üreticilerimizin yapması gereken ürünlerini sık sık havalandırmaları ve tırmık gibi aletlerle karıştırmalarıdır. Aksi durumda fındığın içi bezik, dışı ise siyah olacaktır. Bu da üreticiye satış sırasında sorun yaratabilir." diye konuştu.

Soydan, yüksek rakımlı yerlerde fındık hasadının halen sürdüğünü kaydederek, yağmurun buradaki üreticileri de olumsuz etkilediğini söyledi.

Altınordu ilçesine bağlı Gerce Mahallesi'nde fındığını topladıktan sonra harmana seren üreticilerden Ali Kovan, yaklaşık 2 ton fındık hasat ettiğini ancak bir türlü kurutamadığını dile getirdi.

Şimdilik ürünü naylon ve brandalar ile korumaya çalıştıklarını ancak uzun süre naylonun altında kalan fındığın kızma yaptığını anlatan Kovan, "Kızan fındık da belli süre sonra küflenebilir. Bizim endişemiz bu yönde. İnşallah güneş bir an önce açar ve ürünümüzü istediğimiz gibi kuruturuz." dedi.

Üretici Orhan Kısa ise gurbetten Ordu'ya geldiğini ancak yağmur nedeniyle fındığını bir türlü kurutamadığını söyledi.

Kurban Bayramı sonrası tatilinin bittiğini kaydeden Kısa, "Yağmur en çok bizim gibi gurbetçileri vurdu. Şimdi belki de tatilimizi uzatmak durumunda kalacağız. İnşallah güneş bir an önce açar ve ürünümüzü istediğimiz gibi kuruturuz." ifadesini kullandı.