Yağlık ayçiçeği üreticilerinin yüzü gülüyor

Sahip olduğu iklim ve coğrafi yapısı dolayısıyla çok sayıda tarım ürününün yetiştirilmesine olanak sağlayan bereketli topraklarıyla ünlü Çukurova'da yağlık ayçiçeği üreticileri, bu sene verimden memnun.

Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine açıklamada, ayçiçeği hasadının bu sezon üreticinin yüzünü güldürecek şekilde iyi gittiğini söyledi.

İl genelinde geçen yıl 47 bin dekar alanda ekim yapıldığını hatırlatan Sağlam, "Bu yıl hem merkez hem de ilçelerimizdeki artışla birlikte 55 bin dekar ekili alanımız var. Geçtiğimiz yıl 13 bin 750 ton yağlık ayçiçeği üretimi yapılmıştı. Bu sezon bahar dönemindeki güzel yağışlardan dolayı rekoltemizde yüzde 20 artış var. Şu an Osmaniye'de dönüm başına 300-350 kilogram arasında ürün alınıyor. Bu yıl yaklaşık 16 bin 500 ton ürün almayı bekliyoruz." diye konuştu.

Sağlam, üreticilerin verimden memnun olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yağlık ayçiçeğine, buğdaya göre daha fazla destek veriliyor. Buğdaya göre yağlık ayçiçeğine kilogram başına alımda 40 kuruş, sözleşme yapıldı ise artı 6 kuruş prim veriliyor. Yağlık ayçiçeği, bölgemizde sulanamayan alanlarda buğdaya alternatif ürün olarak çiftçilerimiz tarafından benimsenmiş durumda. Bölgemizde endüstri ürünümüz çok. Çiftçilerimiz havzamızdaki bu ürünlerden ekmeli ki fark ödemelerinden faydalanabilsin. Bizim görevimiz üreticilerimizi bu ürünlere yönlendirmek ve desteklemelerden faydalanmalarını sağlamak."

"Ayçiçeği, buğdaya güzel bir alternatif üründür"

Osmaniye Ziraat Odası Başkanvekili Hüsamettin Keskiner de yağlık ayçiçeğinin son yıllarda bölgede yoğun şekilde ekilmeye başlandığını dile getirdi.

Üreticileri gelir getirici alternatif ürünler konusunda bilinçlendirdiklerini anlatan Keskiner, "Ayçiçeği, buğdaya güzel bir alternatif üründür. Özellikle susuz arazilerde girdi maliyetlerinin az olması ve hastalıklara dayanıklı bir ürün olması dolayısıyla üreticilerimizi ekmeleri yönünde yönlendiriyoruz. Ayrıca ayçiçeği ekili alanda 1 yıl sonra buğdayın verimi de artıyor. Şu an tek beklentimiz iyi bir fiyat verilmesi yönünde." dedi.

Ayçiçeği üreticisi Tevfik Babaoğlan ise 350 dönüm araziye ayçiçeği ektiğini, dönümden 300-350 kilogram ürün beklediğini kaydetti.