Yağışlar bal üreticisini sevindirdi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin,Türkiye'nin yıllık 110 bin ton civarında üretimiyle dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu söyledi.

Arı varlığı ve bal üretiminde Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında önemli konuma sahip olduğunu belirten Şahin, "Sektör olarak şubat ve mart aylarında bir kuraklık yaşadık. Bu yıl bal olmayacak diye çok endişelendik. Özellikle arıların kışlatma dönemindeki şubat ve mart aylarında çok kurak bir dönem yaşadık ancak nisan ve özellikle mayıs aylarında yağan yağmurlar bizleri çok sevindirdi" dedi.

Yüksek rekolte beklentisi

Şahin, sonraki aylarda yağışların bal üreticilerini sevindirdiğini belirtti:

"Özellikle Orta ve Doğu Anadolu bölgelerimizde çok iyi yağışlar aldık. Artık bir kaygımız yok. Çiçek balı ve yüksek yayla ballarında hiç kaygılı değiliz. Ülkemizde bu sene fazlasıyla bal olacak. Beklentilerimizin de üzerinde bal rekoltesi fazlasıyla olacaktır."

Yağışların devam etmesi halinde çam balında da rekoltenin istenilen seviyede olacağını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Çam balında da rekolte açısında hiçbir endişemiz yok. Ülkemizde Antalya'dan başlayıp Muğla'yı da içine alarak İzmir'e kadar yoğun bir çam balı üretimi gerçekleşiyor. Fazlasıyla çam balı üretileceğini ümit ediyoruz çünkü çam ağaçları da yeterince yağışını aldı. Eğer ki temmuz ayında yakıcı bir sıcak olmazsa, böceğimiz çamda verim vermek üzereyken yanmaz ise bu sene yine çam balında rekoltenin üzerine çıkacağız."

"Bal alanları genişletilsin"

Türkiye'de kovan başı üretimin artması gerektiğini söyleyen Şahin, "Kovan sayımız her yıl artmasına rağmen bal veriminde düşüş yaşıyoruz. 2005 yılında Türkiye'de arı sayısı 4 milyon civarında iken bugün bu sayı 7 milyon 900 bin civarında ama bal alanlarımız yine 2005 yılının gerisinde. Bizim yapmamız gereken arı sayımızı bu seviyelerde tutup bal üretimini artırmak. Biz bal alanlarının genişletilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA