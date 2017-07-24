Yabancıya konut satışında artış

Uzun süreli düşüşten sonra referandumun yapıldığı nisan ayı ile tekrar artışa geçen yabancıya konut satışı, ilk yarıda yüzde 2,3'lük artışla 9 bin 595'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancıya konut satışı, bu yıl nisanda yüzde 2,1 ve mayısta yüzde 10,1 arttı. Geçen ay ise yüzde 24,8 yükselişle yabancıya bin 926 konut satıldı.

Geçen ay yabancıya en çok konutun satıldığı il İstanbul olurken, 903 konutun yabancıya satıldığı İstanbul'u 408 konutla Antalya, 93 konutla Bursa, 77 konutla Aydın, 68 konutla Ankara ve 60 konutla Muğla izledi. Ülke uyruklarına göre ise en çok satış 612 konutla Suudi Arabistan'a yapılırken, Suudi Arabistan'ı 239 konutla Irak, 136 konutla Kuveyt, 115 konutla Rusya ve 87 konutla İngiltere takip etti.

Yılın ilk yarısında ülke uyruklarına bakıldığında da ilk sırayı Irak aldı. Vatandaşlarının bin 645 konut aldığı Irak'ı, bin 517 konut ile Suudi Arabistan, 798 konut ile Kuveyt, 600 konut ile Rusya, 524 konut ile Afganistan, 333 konut ile Azerbaycan, 323 konut ile İngiltere, 301'er konut ile de Almanya ve İran takip etti.

Verilere göre, geçen yıl yabancılara ocakta bin 462, şubatta bin 585, martta bin 595, nisanda bin 581, mayısta bin 612 ve haziranda bin 543 konut satılmıştı. Bu yıl ise ocakta bin 386, şubatta bin 306, martta bin 578, nisanda bin 624, mayısta bin 775 ve haziranda bin 926 konut satışı oldu.

Geçen yılın ilk yarısında 9 bin 378 olan yabancıya konut satışı, 2017'nin aynı döneminde yüzde 2,3 artarak 9 bin 595 olarak kayıtlara geçti.

"Suud yatırımcıların önceki yıllara göre alımları yaklaşık yüzde 400 arttı"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıya konut satışının çok ciddi artış gösterdiğini kaydederek, "Sektör olarak bu artışı bekliyorduk. Çünkü mütekabiliyet yasası kapsamında yabancı yatırımcılara sağlanan KDV avantajı ve yapısal destekler bu artış miktarını destekledi." dedi.

Söz konusu artışta Suud yatırımcıların önceki yıllara göre alımlarının yaklaşık yüzde 400 artmasının dikkati çektiğini belirten Durbakayım, "Körfez ülkeleri arasında baş gösteren siyasi ve ekonomik krizin başrol oyuncularından olan Suud yatırımcıların aşırı talep göstermesi, krizin kalıcı ve uzun süreli olmayacağı şeklinde yorumlanabilir." dedi.

Durbakayım, yabancılara dönük satış grafiğinde 3 aydır yaşanan artışın 2015'teki yaklaşık 23 bin rekoruna doğru gideceklerini gösterdiğini ancak sektör olarak beklentilerinin sadece yabancıya satışların değil, toptan satışların da yine rekor seviyelere çıkması olduğunu vurguladı.