Yabancıların Türkiye'de konut talebi hız kesmedi

Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 336 konut satışı ve %16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 720 konut satışı ve %10 pay ile Ankara, 5 bin 841 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 5 konut ile Hakkari ve 35 konut ile Bayburt oldu.

68 bin 341 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %15,1 oranında artarak 68 bin 341 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 10 bin 872 konut satışı ve %15,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %66,6 oldu. Ankara 6 bin 561 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 979 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu.

Yabancılara 2018 yılı Ocak ayında 1742 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,7 artarak 1742 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2018’de ilk sırayı 545 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 427 konut satışı ile Antalya, 161 konut satışı ile Bursa, 90 konut satışı ile Yalova ve 82 konut satışı ile Trabzon izledi.

Kaynak: TRT Haber