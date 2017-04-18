Yabancılardan Türk şirketlerine yatırım üçe katlandı

Yabancıların Türk şirketlerini devralmak için 2016'da yaptığı yatırım tutarı bir önceki yıla kıyasla üçe katlanarak 18,9 milyar liraya ulaştı.

Rekabet Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl kurum tarafından özelleştirme ve kapsam dışı uygulamalarla birlikte toplam 209 birleşme ve devralma işlemi incelendi. Bu işlemlerden 34’ü tarafların tümü Türk yasalarına kurulmuş şirketler için yapıldı. 107 işlem yabancı ülke yasalarına göre iş başı yapmış şirketler için gerçekleştirilirken, Türk ve yabancı şirketlerin bir arada olduğu kuruluşlara yönelik 50 işlem tesis edildi.

2016'da tüm işlemler içinde özelleştirmeler hariç Türk kökenli şirketlere yönelik işlem bedeli 29,3 milyar lira oldu. Yabancı yatırımcılar, aynı dönemde 47 ayrı işlemde Türk şirketlerine yatırım gerçekleştirdi. Türk şirketlerinin devralınması işlemlerindeki yatırım tutarı 18,9 milyar liraya ulaştı. Söz konusu yatırım tutarı 2015'te 6,3 milyar lira seviyesindeydi.

Türk şirketlerinin gerçekleştirdikleri birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri ise 7 milyar 393 milyon lirayı buldu.

Tüm tarafları sadece yabancı kökenli kişiler ve şirketler olan birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 11,6 milyar liraya yükselirken, tarafları Türk ve yabancı olan şirketler için işlem değeri 10,2 milyar liraya yaklaştı.

Hollanda ve Almanya ilk sırada

Yabancılar tarafından Türk şirketlerinin devralınmasında 9 işlemle Hollandalı yatırımcılar ilk sırada yer aldı, bunu, 6 işlemle Alman, 4 işlemle Japon ve İngiliz yatırımcılar takip etti.

Geçen yıl ABD'li, Fransız, İsviçreli ve Koreliler Türk şirketlerine yönelik 3'er yatırım işlemi gerçekleştirdi.

2016'da en yüksek işlem değeri 8,2 milyar lirayla parasal aracı kuruluşların faaliyetlerinde gerçekleşirken, bu alandaki işlem değeri özelleştirmeler hariç toplam değerin yüzde 28'ini oluşturdu.

Bunu 5,8 milyar lirayla elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı işlemleri takip etti. Söz konusu değerler metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatında 2,7 milyar lirayı, sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetlerinde 2 milyar lirayı, tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticaretinde 1,6 milyar lirayı buldu.

Özelleştirmelerde elektrik etkisi

Geçen yıl Türkiye piyasalarında yapılan özelleştirmelerin en çok elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı faaliyetinde gerçekleştiği görüldü.

Bu kapsamda TP Petrol Dağıtım AŞ'nin hisse satış sözleşmesi imzalama çalışmaları sürerken, Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali (HES) ile Adıgüzel ve Kemer HES ihalelerinde de devir süreci devam ediyor. Doğankent Kürtün ve Torul HES ihalesi onay sürecinde bulunurken, Tortum HES ile Almus ve Köklüce HES ihalelerinde de Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) onay süreci işliyor.