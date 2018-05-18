Yabancılara 15 yılda 42 milyar dolarlık konut satıldı

Yabancılara konut satışından elde edilen gelirin özellikle 2013'te yürürlüğe giren mütekabiliyet yasası sonrası artması dikkat çekti.

2003'te 998 milyon dolar olan yabancıya konut satışından elde edilen gelir, 2004'te 1 milyar 343 milyon dolara, 2005'te de 1 milyar 841 milyon dolara yükseldi.

Yabancılara konut satışından elde edilen gelir 2006'da 2 milyar doları aştı. 2006'da 2 milyar 922 milyon dolar olan gelir, 2007'de 2 milyar 926 milyon dolar ve 2008'de 2 milyar 937 milyon dolara yükseldi. Söz konusu rakam, 2009'da ise 1 milyar 782 milyon dolara düştü.

2009'un ardından tekrar yükselişe geçen yabancıya konut satışı, 2010'da 2 milyar 494 milyon dolar, 2011'de 2 milyar 13 milyon dolar, 2012'de 2 milyar 636 milyon dolarlık gelire ulaştı.

Yıl sonunda 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Mütekabiliyet yasası ile birlikte 2013'ten itibaren yabancıya konut satışından elde edilen gelir her geçen yıl arttı.

2013'te 3 milyar 49 milyon dolar, 2014'te 4 milyar 321 milyon dolar, 2015'te 4 milyar 156 milyon dolar, 2016'da 3 milyar 890 milyon dolar ve 2017'de 4 milyar 643 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Böylece 2003-2017 döneminde yabancılara konut satışından elde edilen gelir toplamda 41 milyar 951 milyon dolar oldu.

2018'e iyi bir giriş yapan yabancıya konut satışının, yılın ilk 3 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 20 artması ve 2018 sonunda toplam 50 milyar dolarlık gelire ulaşılması bekleniyor.

Kaynak: AA