Borsa İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre, borsada, geçen yılın büyük bölümünde alım tarafında yer alan yabancı yatırımcılar, 2016'yı 614 milyon dolarlık net alım ile tamamlamıştı.

Yabancı yatırımcı, ocakta da net 816 milyon dolar ile 2016'nın mart ayından bu yana en güçlü alımını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, geçen ay yabancı yatırımcıların güçlü alımlarının da etkisiyle TL bazında yüzde 10,44, dolar bazında ise yüzde 3,25 yükseliş kaydetti.

Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirket hisselerinin dolar bazında emsallerine göre ucuz kalmasının yabancı yatırımcı alımlarının güçlenmesini sağladığını belirtti.

Yabancılar ocakta en çok banka hissesi aldı

Yabancı yatırımcılar, ocak ayındaki alımlarında genel olarak banka pay piyasalarını tercih ederken, Türk Hava Yolları (THY) hisselerindeki güçlü alışlar da dikkati çekti.

Yabancı yatırımcılar 146,5 milyon dolarlık net alımla geçen ay en çok Garanti Bankası hissesi tercih ederken, en fazla satış yaptığı hisse senedi ise 23,7 milyon dolar ile ASELSAN oldu.

Ocak ayında yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde Garanti Bankası'nı 88,6 milyon dolar ile Halkbank, 86,4 milyon dolar ile THY, 59,8 milyon dolar ile İş Bankası (C) ve 46,8 milyon dolar ile VakıfBank izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından ASELSAN'ın ardından ocak ayında en fazla satışın yapıldığı pay piyasaları ise 6,4 milyon dolar ile Türk Traktör, 5,6 milyon dolar ile Tekfen Holding, 3,4 milyon dolar ile Migros ve 3,2 milyon dolar ile Park Elektrik oldu.