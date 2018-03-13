Yabancılar 2017'de Türkiye'den 22 bin konut satın aldı

Medya takip kurumu Ajans Press, yabancılara yapılan konut satış istatistiklerini ve medya başlıklarını inceledi.

Ajans Press’in 'Sektördeki Güncel Gelişmeler' raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılında yabancıların Türkiye’den aldığı konut sayısı 22 bin 234 olurken, söz konusu dönem için 4,6 milyar dolar ödeme yapıldı. 2016 yılında 18 bin 189 olan konut satışı, geçen yıl yüzde 22 arttı.

Yabancıların gözdesi İstanbul

Geçen yıl konut satışlarında yaşanan hareketlilik, medyada da yer aldı. Geçtiğimiz yıl gayrimenkul ve yatırım başlığı altında 63 bin 923 haber yansıması tespit edilirken, konut satışlarıyla ilgili olarak 13 bin 322 haber başlığı saptandı. Yabancıların geçen yıl aldığı 22 bin 234 konutun 8 bin 182’si İstanbul’da gerçekleşirken, en çok konutun da aynı şehirde satıldığı görüldü.

En çok Iraklılar konut aldı

Diğer tercih edilen şehirler arasında 4 bin 707 konutla Antalya, bin 474 konutla Bursa, bin 79 konutla Yalova,978 konutla Trabzon, 826 konutla Aydın, 817 konutla Ankara, 770 konutla Sakarya, 634 konutla Muğla, 600 konutla Mersin yer alıyor. Türkiye genelinde en çok konut alan yabancılar sıralamasının başında ise 3 bin 805 konut satın alımıyla Iraklılar geldi.

Iraklıları, 3 bin 345 ile Suudi Arabistanlılar, bin 691 ile Kuveytliler, bin 331 ile Ruslar, bin 78 ile Afganlar izledi. Azerbaycanlılar 942 konut, İngilizler 794 konut, Almanlar 772 konut, İranlılar 792 konut, Mısırlılar 587 konut aldı.

Kaynak: DHA