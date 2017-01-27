Yabancı yatırımcının gözü Borsa İstanbul'da

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul ve Türkiye Varlık Fonu için düzenlenen NASDAQ gong töreni dolayısıyla bulunduğu New York'ta yaptığı açıklamada, ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı devralmasının Türkiye için hayırlı olması, dalgalanmaları atlatıp 2017'nin de çok başarılı ekonomik hamlelerin yapıldığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Karadağ, başkanlık için referandumun gelecek aylarda gerçekleştirileceğini hatırlatarak, "Bu siyasi gelişmelerdeki istikrarla birlikte 2019'a kadar Türkiye için çok ciddi bir fırsat oluşacak. Belki Suriye ve Irak tarafında da Rusya, İran ve ABD'nin desteğiyle sağlanacak konsolidasyonla çok ciddi yatırım ve ekonomik hamleleri atabileceğimiz bir yıl olacak. Makro tarafta, biz Borsa İstanbul olarak konsolidasyonumuzu ciddi oranda tamamladık." şeklinde konuştu.

"2017 sonuna doğru çok olumlu bir hava yakalarsak (halka arzı) öne de alabiliriz"

Himmet Karadağ, bu yıl içerisinde halka arz için hazırlıkların tamamlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektördeki paydaşlarımızla, aracı kurumlarla, yatırım kuruluşlarıyla beraber çok sıkı bir şekilde hazırlanacağız. Borsa İstanbul'un halka arzını 2018 yılında Türkiye, Avrupa ve uluslararası camiada ses getirecek bir dizaynla gerçekleştireceğiz. Halka arzın 2018'in 2'nci veya 3'üncü çeyreğinde gerçekleştirilmesini düşünüyoruz. Ancak uluslararası yatırım ikliminde eğer 2017 sonuna doğru çok olumlu bir hava yakalarsak öne de alabiliriz.

Oran, siyasetin belirleyeceği bir alan... Ne kadarını satmak istiyoruz? Örnek bir halka arz olması açısından belli bir derinliği yakalayacak büyüklük olması gerekiyor. Bunun için ulusal ve uluslararası tanıtım turuna çıkacağız. Bu anlamda da yine bir büyüklük gerekiyor. Milyarın altında olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii ki uluslararası yatırım iklimine göre milyar lira da, milyar dolar da olabilir. Çin'den ABD'ye kadar Borsa grubuyla ilgilenen, hatta çoğunluk hissesi dahil satın almak isteyen çok yatırımcı grubu var."

"Yabancı yatırımcılar hisselerin tamamını almak istese bile satmayacağız"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, halka arzı, sadece para kazanmak veya Hazine'ye bir gelir transfer aracı olarak görmediklerini, örnek bir ürün dizaynıyla uzun süredir sermaye piyasalarına çekemedikleri küçük yatırımcıyı da borsaya getireceklerini söyledi.

Yabancı yatırımcıların hisselerin tamamını almak istese bile satmayacaklarını belirten Karadağ, "Mutlaka ciddi bir oranda yerli yatırımcıya pay ayıracağız. Bu diğer halka arzlarda da oldu. Büyük halka arzlarda mutlaka yerli yatırımcıya belli bir pay ayrılabiliyor." diye konuştu.

"Çin ve Hong Hong borsasından yetkililer geldi"

Borsaların çok karlı ve düzenli gelir rakamlarına sahip olduğunu vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarımız finansal tarafta geçtiğimiz 2-3 yılda çok sıkıntılı alanlardan geçmesine rağmen Borsa İstanbul, yüzde 60-70'lere varan oranda karlılıkla nakit üretmeye devam etti. Ekonominin gelişme dönemlerinde bu rakamlar çok çok daha yüksek boyutlara çıkacak. Sermaye piyasalarına olan güveni, bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarına kazandırılmasının bir aracı olarak da görmek lazım. Halka arz noktasında Çin'den çok ilgi var. ICBC ve Çin Guangcai Group halka arzla ilgileniyor. Çin ve Hong Hong borsasından yetkililer geldi. Körfez'den de ilgilenenler var. ABD'de yatırımcı kuruluşları portföy yatırımı olarak düşünüyor.

Zaten NASDAQ ortağımız olduğu için ABD'de stratejik ortak aramıyoruz. Avrupa'da Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ortak. Körfez'den İslam Kalkınma Bankası ile stratejik iş birliğine başladık. Bunun dışında ürün şekillendikçe tanıtım turlarında anlatacağız. Merrill Lynch, Morgan Stanley ve Goldman Sachs ile toplantılar yapacağız. Buradaki amacımız, buradaki yatırım iklimi hakkında bilgi sahibi olmak ve Borsa İstanbul'un halka arzı öncesi 'nelere dikkat etmesi lazım, nasıl bir ürün dizayn edelim, hangi alanlarda hazırlıklar yapalım?' üzerinde çalışacağız. Buradaki tepkilere göre yatırımcıların talepleri doğrultusunda halka arzımızı dizayn edeceğiz."

"6 Mart'tan itibaren kör havuz tamamen kaldırılacak"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, VİOP geçişiyle birlikte bir aksaklık çıkmaması halinde tüm hisselerin broker ID'sini BIST 30'daki 25 hisse hariç açacaklarını, BIST 30'daki 25 hissenin ise dönüşümlü olarak sürekli kapalı olacağını bildirdi.

Yabancı yatırımcının genellikle BIST 30'da yatırım yaptığını ve emirlerin takip edilmesini istemediğini ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"Biz de 30'un 25'inin kapalı kalmasında onu sağlıyoruz. Her hissenin açık kaldığı dönem de olacak. Bize NASDAQ teknolojisi geçiş döneminde her türlü yoldan emir geliyor. Kendi eksiklik ve aksaklıklarımızı görme anlamında da bize güç verecek diye düşünüyoruz. Tüm aracı kuruluşların ve yatırımcıların da taleplerini karşılamış olduk. Aracı kuruluşlara anlık veriyi ilave bir gelirle satmayı düşünüyoruz. Böylece borsamız ilave gelir elde edecek. Farklı bir pozitif etkisi de şöyle olacak; önceki uygulama ve şimdikinde sisteme giren alım ve satım emirlerini paylaşmıyoruz. Sadece makinalar görebiliyor. Biz geçiş sürecinde mümkün olan bir uygulama ile alım ve satım emirlerini de paylaşmayı düşünüyoruz. Çünkü emir iptalleri ve farklı seviyelerdeki alım ve satım emirleri sıralamalarında da farklı öneriler geliyor. Çok rahat bir şekilde ülkemize uygun bir örneğini birlikte geliştirelim. 6 Mart'tan itibaren kör havuz tamamen kaldırılacak. Piyasaya biraz da canlılık katacak."