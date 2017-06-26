Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yoğun ilgisi

Avrupa Serbest Bölgesi (ASB) Genel Müdürü Zafer Atbakan, ''Yurt dışındaki firmalar, Türkiye’deki ucuz girdilerden faydalanmak ve üretimlerinin bir kısmını Türkiye’de yaparak Avrupa pazarına daha hızlı ve daha uygun fiyatla hizmet vermek istiyorlar. Bu nedenle Türkiye'nin potansiyeli yüksek.'' dedi.

Ergene ilçesinde faaliyet gösteren ASB'nin genel müdürü Atbakan, yaptığı açıklamada, yabancı yatırımcı firmaların Türkiye'yi tercih ettiklerini söyledi.

ASB bünyesinde çok sayıda yabancı sermayeli firma olduğunu ifade eden Atbakan, yabancı firmaların Türkiye'yi tercih etmesinin sebeplerine işaret etti.

Atbakan, "Yurt dışındaki firmalar, Türkiye’deki ucuz girdilerden faydalanmak ve üretimlerinin bir kısmını Türkiye’de yaparak Avrupa pazarına daha hızlı ve daha uygun fiyatla hizmet vermek istiyorlar. Aslında bu nedenle Türkiye’nin potansiyeli yüksek. Fakat hem Ortadoğu’da hem de Türkiye’de yaşanan olaylar onları biraz frenledi. Yurt dışıyla yaptığımız temaslarda görüyoruz ki bir yatırım isteği var ama frenlenmiş durumda. Yurt dışındaki firmalar Türkiye’de yatırım yapmak istiyor. Türkiye'nin eğitimli ve genç bir nüfusu olması, Avrupa pazarına çok yakın olması bunun temel nedenleri arasında." şeklinde konuştu.

Kısa bir süre sonra bu frenlenen yatırımcıların yeniden ülkeye akın edeceğini düşündüklerini belirten Atbakan, sürecin fazla uzun sürmeyeceğini söyledi.

Yabancı yatırımcının ülkenin önünü biraz daha net görmesi halinde ciddi anlamda yatırım yapacağını aktaran Atbakan, "İnşallah önümüzdeki günlerde önümüzü daha net görürsek, bu frenlenmiş olan yatırım isteğini hızlı bir şekilde gerçekleştirme aşamasına gelecekler. Bizim de o noktada gerek ülke gerekse de bölge olarak o isteklere hazır halde olmamız gerekiyor. Bunun için de altyapı çalışmalarımız ile gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Atbakan, kendi bölgeleriyle ilgili bilgiler de aktarırken, Avrupa Serbest Bölgesi olarak faaliyetlerine 17 yıldır devam ettiklerini vurguladı.

Yüzde 95’lik doluluk oranıyla Türkiye’deki serbest bölgeler içerisinde ön sıralarda yer aldıklarını bildiren Atbakan, ''Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcılarla Avrupa Serbest Bölgesi'ni bir teknokent ve örnek bir ihracat modeli haline getirmiş bulunuyoruz.'' dedi.

Serbest bölgede bugüne kadar 1 milyar doların üzerinde bir yatırım yapıldığını ifade eden Atbakan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"140 firma, 2 milyar doların üzerinde ticaret hacmiyle örnek bir serbest bölge olmaya devam ediyoruz. 2016 yılında, dünyada ve Türkiye’de gelişen olaylara rağmen, yabancı sermayeli yatırımcıların ilgisini bölgemizde toplamayı başardık. Son dönemde serbest bölgeler olarak yaşadığımız en önemli gelişmelerden biri 6772 sayılı kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmesi oldu. Bu kanunla beraber artık serbest bölgemizde ve Türkiye’deki diğer serbest bölgelerde yeni teşvikler, yeni heyecanlar ve yeni yatırımcıları bekliyoruz. Serbest bölgelere hızlı bir ivme kazandıracak olan kanun tasarısıyla beraber Türkiye’ye daha hızlı bir yatırımcı akınının yaşanacağını düşünüyoruz. Bölge olarak, elimizdeki altyapısı hazır arsaları pazarlarken, bunu sadece bulunduğumuz bölgede ve Türkiye’de yapmıyoruz. Sunduğumuz hizmet ve arsaları, yurt dışında da pazarlıyoruz. 2016 yılında örneğin Hollanda ile Japonya’da iki seminer verdik ve bunlar çok fazla ilgi gördü."