Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye olumlu bakıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) "Ticari Safari Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği fuar ve diğer etkinlikler kapsamında nisan ayının ikinci yarısında kente gelen 53 ülkeden yaklaşık 500 iş adamı, Türkiye'den olumlu izlenimlerle ayrıldı.

Türkiye'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden yabancı iş adamları, yatırım ve iş birlikleri için doğru adreste olduklarını dile getirdi.

Referandum sürecinin tamamlanmasının ardından Bursa, Almanya ve Polonya gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler başta olmak üzere, Çin ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu Uzakdoğu ülkeleriyle Rusya, Ukrayna ve Suudi Arabistan gibi ticari potansiyeli yüksek ülkelerden önemli yatırımcıları ağırladı.

Nisan ayının ikinci yarısından itibaren Bursa'da düzenlenen İnşaat ve Rising City Gayrimenkul Fuarları'nda 33 ülkeden 300 iş adamı, gıda sektörünü uluslararası alandaki rekabete taşımak amacıyla geliştirilen "Mini Gıda Fuarı"nda ise 20 ülkeden 160 iş adamı Bursalı firmalarla bir araya geldi. BTSO, ayrıca Bangladeş, Belarus ve Güney Afrika gibi ülkelerden de üst düzey ziyaretçilere ev sahipliği yaptı.

"Alım heyetlerini firmalarımızla buluşturmaya devam edeceğiz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, referandumun ardından ekonomik hedefleri öncelikli tutarak, üretime, istihdama, ticarete ve ihracata daha fazla odaklanacakları yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Bursa'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumunda bulunduğunu ifade eden Burkay, "Ticari Safari Projemiz kapsamında dünyanın dört bir yanından alım heyeti gruplarını Bursa'da firmalarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Mayıs ayının ikinci haftasında da tekstil sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımız, 25 ülkeden 200 yabancı firma temsilcisiyle iş birliği masasına oturacak. Bizler daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve ihracat hedeflerimizle ülkemizi inşallah dünyanın en büyük ekonomileri arasına el birliğiyle taşıyacağız." diye konuştu.

"Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum"

"Mini Gıda Fuarı" için Bursa'ya gelen Alman iş adamı Stefan Johannes Bode de Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyledi.

Bode, "Alman pazarına uygun gıda ürünleri için Bursa’ya geldim. Havaalanına uçuştan Bursa'ya yapılan transfere, buradaki temaslardan yaptığımız iş görüşmelerine kadar her şey çok güzel planlanmış. Türkiye çok modern ve büyük bir ülke. Otoyol, köprü ve ulaşım olanakları çok iyi gelişmiş. Burada Türkiye'nin gelişen ve büyüyen yüzünü gördüm. Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Maalesef Avrupa basınına Türkiye'nin bu yönü çok fazla yansımıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Çin 2 bin yılı aşkın süredir temas içinde"

Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen Xie Jinlong da gıda sektöründe uzun yıllardan bu yana faaliyet gösterdiklerini hatırlattı.

Organizasyon sayesinde yeni firmalarla tanışıp iş birlikleri yapmak için Bursa'ya geldiklerini aktaran Jinlong, "Türkiye ile Çin, 2 bin yılı aşkın süredir temas içinde. Bu organizasyonların iki ülke arasındaki ticaretin daha da büyütülerek geleceğe taşınması açısından da önemli bir misyon üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Çin'de yaşam kalitesinin giderek arttığını belirten Jinlong, gıda firmalarıyla yaptığı görüşmelerde özellikle organik tarım ürünleriyle ilgilendiklerini anlattı.

Jinlong, Türkiye'ye ilişkin olumsuz yorumlara kesinlikle katılmadığını vurgulayarak, "Avrupa'da basın yayın kuruluşlarında Türkiye için olumsuz yazılar yer alıyor ancak burada böyle bir izlenimim yok. İnsanlar çok sıcakkanlı. Yeni iş birlikleri için en doğru adreste olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye en güvenilir ülkeler arasında"

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane de BTSO'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye'nin referandum sürecinin sona ermesiyle ekonomik olarak daha istikrarlı bir biçimde yoluna devam edeceğini belirtti.

Malefane, 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye ekonomisi hakkında medyada negatif söylemlerin arttığına işaret ederek, "15 Temmuz'da Türk halkı, tüm uluslara örnek olacak bir dayanışmayla demokrasisine sahip çıktı. Güney Afrika Cumhuriyeti olarak medyada gösterilenlerin aksine Türkiye'nin yatırım yapılabilecek en güvenilir ülkeler arasında yer aldığına inanıyoruz." diye konuştu. AA