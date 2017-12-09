Yabancı turistler Türkiye'de en çok hangi illeri tercih ediyor?

Türkiye'ye ocak-ekim döneminde gelen 29 milyonu aşkın yabancı ziyaretçinin yüzde 63'ünün tercihi Antalya ve İstanbul oldu.

2017'nin 10 ayında (ocak-ekim) Türkiye'yi, Rusya'dan Çin'e, Almanya'dan İrlanda'ya, Güney Kore'den Japonya'ya 100'ün üzerinde ülkeden 29 milyon 53 bin 450 yabancı turist ziyaret etti. Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,01 arttı.

Türkiye'ye en fazla ziyaretçi Rusya'dan geldi. Bu dönemde Türkiye'ye Rusya'dan 4 milyon 565 bin 275, Almanya'dan 3 milyon 336 bin 7, İran'dan 2 milyon 118 bin 263, Gürcistan'dan 2 milyon 71 bin 838, İngiltere'den 1 milyon 576 bin 783 ziyaretçi geldi.

Bulgaristan'dan 1 milyon 541 bin 458, Ukrayna'dan 1 milyon 212 bin 644 kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Fransa, Hollanda, Yunanistan da 500 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği ülkeler oldu.

En fazla Antalya tercih edildi

Yabancı ziyaretçilerin giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller incelendiğinde, en fazla ziyaretçi 9 milyon 255 bin 267 kişi ile Antalya'ya geldi. Antalya'yı, 9 milyon 8 bin 643 kişi ile İstanbul takip etti. Bir başka ifadeyle Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 63'ü Antalya ve İstanbul'u tercih etti.

Söz konusu dönemde Edirne'ye 2 milyon 703 bin 643, Artvin'e 2 milyon 285 bin 231, Muğla'ya 1 milyon 973 bin 226, İzmir'e 722 bin 671, Ağrı'ya 458 bin 725, Ankara'ya 429 bin 263 ve Van'a 362 bin 948 ziyaretçi geldi.

Kaynak: AA