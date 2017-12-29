Yabancı turist sayısı 11 ayda yüzde 27,7 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılı Kasım ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.13 artarak 1.65 milyon kişiye ulaştığı kaydedildi.

Turizm Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aldığı geçici verilerde, Kasım ayında Türkiye’ye gelen 1.65 milyon yabancı ziyaretçinin 16.4 bininin günübirlikçi olduğu belirtildi.

11 ayda 30.7 milyon turist

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında ise yüzde 27,68 arttı.

Geçen yılın aynı dönemine göre artış gösteren ziyaretçi sayısı bu yıl 30,7 milyon kişi oldu.

İlk 11 ayda belirlenen verilere göre, Türkiye'ye gelen Rus ziyaretçi sayısı da yüzde 46,5 artış gösterdi ve toplam Rus ziyaretçi sayısı 4.65 milyon kişiye ulaştı.

Kaynak: Reuters / TRT Haber