  • 25 MAYIS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.748
    EURO 5.558
  • BIST 102426.51
    ALTIN 198.984
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yabancı şirketlerin vergi muafiyetine 'Türkiye' şartı

Yabancı şirketlerin vergi muafiyetine 'Türkiye' şartı

Yabancı şirketler, bölgesel yönetim merkezlerini 1 Ocak 2019'a kadar Türkiye'de kurma şartıyla, kurumlar vergisi muafiyetlerinden yararlanmaya devam edebilecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yabancı şirketlerin vergi muafiyetine Türkiye şartı

Maliye Bakanlığı'nın Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yabancı şirketler, bölgesel yönetim merkezlerini 1 Ocak 2019'a kadar Türkiye'de kurma şartıyla, 1 Ocak 2022 yılına kadar kurumlar vergisi muafiyetlerinden faydalanmayı sürdürecek.

1 Ocak 2019'dan sonra kurulan şirketler faydalanamayacak

Söz konusu tarihten itibaren kurulan bölgesel yönetim merkezleri ise vergi muafiyetinden yararlanamayacak.

Öte yandan, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinen kurumlar vergisi mükellefleriyle ilgili de bazı düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak 27 Mart 2018'den sonra yapılacak her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminde Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri dikkate alınacak.

Kaynak: AA

Etiketler: resmi gazete, maliye bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER