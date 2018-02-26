Yabancı sermayeli şirket sayısı arttı

Bu şirketlerden 22 bin 559'u Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sermayeli olurken, AB ülkeleri ortaklı şirketler içinde 7 bin 151 şirketle Almanya ilk sırada yer aldı. AB dışındaki Avrupa ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirket sayısı ise 5 bin 286'ya ulaştı.

AB'nin ardından ise 21 bin 309 şirketle Yakın ve Ortadoğu ülkeleri geldi. Yakın ve Ortadoğu ülkeleri sermayeli şirket sayısındaki artış trendi geçen yıl da sürdü.

Asya ve Afrika ülkeleri sermayeli şirket sayısı da son 5 yılda düzenli artış gösterdi. Türkiye'de 4 bin 230 Asya sermayeli, 2 bin 530 da Afrika sermayeli şirket bulunuyor.

Yabancı sermayeli şirketlerin 22 bin 319'u toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterirken, bu sektörü, 9 bin 583 şirketle gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri izledi.

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısı 7 bin 14, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri alanında ise 5 bin 722 oldu.

Yakın ve Ortadoğu ülkeleri önce çıktı

Türkiye'de yeni kurulan uluslararası sermayeli şirket ve şube ile iştirak sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artışla 5 bin 930'a çıktı. 2013'te 3 bin 764, 2014'te 4 bin 681, 2015'te 5 bin 577, 2016'da 5 bin 578 olan yeni kurulan uluslararası sermayeli şirket sayısı, böylece son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen yıl kurulan şirketlerde 3 bin 671 firmayla yine Yakın ve Ortadoğu ülkeleri öne çıktı. Bu bölgeyi, 897 şirketle AB ülkeleri izlerken, AB ülkelerinden Türkiye'de en fazla şirket kuran ise 287 ile Almanya oldu. 2017'de Afrika sermayeli 465 şirket kurulurken, bu firmaların 385'inin sermayesi Kuzey Afrika ülkelerinden geldi.

Asya ülkeleri sermayeli geçen yıl kurulan şirket sayısı da 424 oldu.

Geçen yıl kurulan şirketlerin 2 bin 752'si toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterirken, bu sektörü, 984 şirketle gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, 567 şirketle ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri izledi.

Kaynak: AA