  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.443
    EURO 4.123
  • BIST 109298.32
    ALTIN 147.386
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yabancı ekonomistlerden Türkiye'ye büyüme övgüsü

Yabancı ekonomistlerden Türkiye'ye büyüme övgüsü

Commerzbank Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Ghose ve Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Matys Türkiye'nin büyüme oranını değerlendirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yabancı ekonomistlerden Türkiyeye büyüme övgüsü

Commerzbank Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, Türkiye'nin ikinci çeyrekte elde ettiği yüzde 5,1'lik büyümeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ekonomisinin vites yükselttiğini ve Türkiye'ye yatırım konusunda güvenin geri geldiğini söyledi.

Turizmin Türk ekonomisinin başarısında önemli bir faktör olduğunu ve gelişme kaydettiğini ifade eden Ghose, Türkiye'ye gelen turist sayısının normal seviyelere ulaştığını, bunun da cari açık konusunda önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Ghose, Türkiye'nin ikinci çeyrekte daha geniş tabanlı bir gelişme gösterdiğini ifade ederek, ikinci çeyrek büyümenin kamu harcamaları ile gerçekleşmediğini, kamu harcamalarının söz konusu dönemde düşüş kaydettiğini bildirdi.

Türkiye'nin 2017'de yüzde 5,8 büyüme kaydedebileceğini belirten Ghose, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artırımı ve diğer küresel yüksek faizlerin bir araya gelmesinin 2018'de Türkiye'nin büyümesi için olumsuz unsurlar olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin büyüme hızı çok etkileyici"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de Türk ekonomisinin, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör olaylarından dolayı yaşadığı yavaşlamadan hızlı bir şekilde kurtulmakta olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin büyüme hızının çok etkileyici, orta vadeli görünümünün de cesaret verici olduğunu kaydetti.

Matys, mali teşviklerin büyümeye katkı sağladığını ancak yapısal reformlar olmadan büyümenin sürdürülebilir olmayabileceğini belirterek, yapısal reformların yurt içi tasarruflar, verimlilik ve yatırımı artıracağını söyledi.

"Dolar/TL, bu yılın sonuna kadar 3,35 seviyelerine kadar gerileyebilir"

Güçlü büyümenin özel tüketim, yatırım ve ihracatla devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Matys, ekonomideki canlanma sinyalleri ve dış kaynaklı uygun ortam sayesinde Türkiye'ye sermaye girişinin devam edebileceğini kaydetti.

TL'nin son zamanlarda Kuzey Kore kaynaklı risklere karşı dayanıklılık gösterdiğini vurgulayan Matys, dolar/TL'nin bu yılın sonuna kadar 3,35 seviyelerine kadar gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

Etiketler: Türkiye büyüme rakamları, Commerzbank
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER