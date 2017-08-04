Vişnede yüksek fiyat üreticisini sevindirdi

Polonya gibi üretici ülkelerdeki rekolte düşüklüğü ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşanan üretim azlığı nedeniyle bu yaz döneminde vişnenin üreticiden kilogram çıkış fiyatı 3,3 liraya ulaştı.

Bu yıl vişnede oluşan 3,3 liralık rekor fiyat, rekoltenin iyi olduğu yerlerde üreticinin yüzünü güldürdü.

Alınan bilgiye göre, Polonya gibi üretici ülkeler ile Afyonkarahisar ve Kütahya'da yaşanan verim kaybı nedeniyle vişnede bu yaz rekor fiyat oluştu.

Yıllık yaklaşık 200 bin tonluk vişne üretimiyle dünyada ön sıralarda yer alan Türkiye'de, üretici 3,3 liraya ulaşan kilogram alış fiyatından memnun.

Yüksek fiyat ihracata da yansıdı

Oluşan yüksek fiyat, ihracata da yansıdı. Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, bu yıl 31 Temmuz itibarıyla vişne ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 83 artarak, 86 bin 675 dolar oldu.

Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Yusuf Ertaş, Türkiye'nin önemli üretici noktalarından Kütahya'nın Simav, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde üretilen vişnenin kilogramının 3,3 liraya kadar alıcı bulduğunu vurgulayarak, Türkiye'deki birçok yerde rekoltede ciddi düşüş yaşandığına işaret etti.

Kendi bölgelerinde bu yıl yaklaşık 20 bin ton üretim olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Ertaş, "Hasadın sonuna yaklaşıldı. Fiyatın yükselmesi dolayısıyla üreticimizin yüzü güldü. Yurt dışında üretimin ciddi oranda düşmesinin bölgemizdeki vişne üreticisine olumlu yansımaları oldu." ifadesini kullandı.