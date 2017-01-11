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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle başladı.

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VİOPta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 93.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 800 puan altında 94.050 seviyelerinde dengelendi. Dün gün boyu yatay bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,08 azalışla 94.850 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler açığı ve yükseliş eğilimini sürdüren döviz kurlarının seyrinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 94.000 ve 93.400 seviyelerinin destek, 95.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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