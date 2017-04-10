Vestel, Japon devini satın mı alıyor?

Vestel Elektronik Sanayi ve Aicaret A.Ş'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "09.04.2017 tarihinde Japon Nikkei Gazetesi kaynaklı çeşitli haber ajanslarında yer alan haberlere istinaden; Şirketimizin global markaları lisanslama ve/veya satın alma yoluyla uluslararası pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve markalı satışlarını arttırma stratejisi kapsamında, Toshiba Corporation'ın TV biriminin (Toshiba Visual Solutions Corporation) satın alınması konusunda görüşmelere başlanmış olup, bu aşamada nihai görüşmelere geçilip geçilmeyeceği henüz belirsizlik taşıdığından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, kamuya açıklama yapılması taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme akdedilinceye kadar ertelenmiştir.

Toshiba Visual Solutions Corporation ile %100 bağlı ortaklığımız olan Vestel Ticaret AŞ ("Vestel Ticaret") arasında 1 Eylül 2016 tarihinde imzalanan marka lisans anlaşması kapsamında 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere Avrupa pazarı için Toshiba markası lisansı altında televizyon üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtım hakları Vestel Ticaret'e aittir."

'Büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz'

Konu ile ilgili bir açıklama da Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan açıklamasında “Geçtiğimiz aylarda Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladığımızı ve Manisa Vestel City’de ürettiğimiz Toshiba markalı TV’lerin Avrupa pazarında satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olduğumuzu sizlere duyurmuştuk. Vestel olarak büyüme stratejilerimiz doğrultusunda fırsatları gözlemleyip değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Dünyadaki şartlara bağlı

Anadolu Yatırım Araştırma Müdürü Gülizar Özdemir Türk, şirket haberi doğrulasa da henüz kesinleşen bir şey olmadığını söyleyerek, "Vestel zaten dünyada söz sahibi olan bir şirket, biz de yurt dışında bu tarz satın almalarla büyümesini hızlandırmasını pozitif tarafta karşılıyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"(Yurt dışına açılmak ve genişlemek) Şirketin daha önceden devam ettirdiği bir strateji. Bundan sonra devam ettirip ettirmeyeceği dünyadaki şartlara ve konjonktüre bağlı ama bu haber pozitif."

Vestel Elektronik uluslararası pazardaki konumunu sağlamlaştırmak ve stratejik ortaklıklarını güçlendirme hedefi doğrultusunda, bağlı ortaklığı Vestel Ticaret aracılığıyla Eylül ayında Toshiba Visual Solutions Corporation ile Avrupa pazarı için marka lisans anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, ilk etapta beş yıl süreyle geçerli olacak anlaşmanın, Toshiba markası lisansı altında televizyon üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımına ilişkin haklarını kapsadığı belirtilmişti.

Vestel hisseleri yükselişte

Vestel hisseleri Toshiba'nın televizyon birimini almak için görüştüğü haberlerinin ardından yüzde 4'ün üzerinde primli seyrediyor. Şirket hisseleri açılış sonrası 7.02 TL'ye kadar yükselmesinin ardından saat 10.54 itibarıyla yüzde 4.11 yükselişle 7.12 TL'den işlem görüyor. (REUTERS)