'Vergilerin yüzde 90'ı vatandaşa hizmet olarak gidiyor'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sanayi sektörüne dönük yapılan indirimler sayesinde bu yıl yüzde 5 daralacağı öngörülen otomotiv sektörünün, Ekim ayı itibariyle yaklaşık yüzde 1 büyüdüğünü açıkladı.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Ağbal, "Bu senenin başında otomotiv sektörüyle ilgili sektörün beklentisi piyasanın %5 daralacağı şeklindeydi. Piyasa şuanda beklentilerden daha fazla büyüdü yani % 5 daralacak denen otomotiv sektörü otomotiv piyasası şuanda 10uncu ayın sonunda %1e yakın büyüdü ve özellikle de ekim ayında satışlar arttı. Bu bizi memnun ediyor. 2002 yılında bütün bu vergiler vardı topladığınız 100 liranın 43 lirası nereye gidiyordu faize. Şimdi topladığımız paranın %90'ı nereye gidiyor vatandaşa hizmet olarak gidiyor. Sağlıkta eğitimde yatırımda aradaki fark bu." dedi.

Kaynak: TRT Haber