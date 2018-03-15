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Buradasınız : » » Vergi Usul Kanun Tasarısı en geç Nisan sonunda TBMM'de

Vergi Usul Kanun Tasarısı en geç Nisan sonunda TBMM'de

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "En geç Nisan ayının sonuna kadar mükellef ve vatandaş odaklı, kolaylaştırıcı bir Vergi Usul Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye getireceğiz" dedi.

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Vergi Usul Kanun Tasarısı en geç Nisan sonunda TBMMde

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarı'nın görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sürüyor.

Görüşmeler sırasında söz alan Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptıkları düzenlemelerle, küçük ölçekli işletmelerin vergiye uyumluluğunu artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Büyük ölçekli firmalar içinde gönüllü uyumu teşvik edecek programlar yaptıklarını anlatan Ağbal, "Bu düzenlemeleri holdinglere yapıyorsunuz, küçük ölçeklere yapmak lazım" şeklinde değerlendirmelerin, yaptıkları çalışmalarla uyuşmadığını belirtti.

Ağbal, en geç Nisan ayının sonuna kadar mükellef ve vatandaş odaklı, kolaylaştırıcı, basitleştiren, vergi uygulamalarında adaleti sağlayan, iktisadi faaliyetleri destekleyen bir Vergi Usul Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye getireceklerini açıkladı.

Diğer taraftan da gönüllü uyum programlarına rağmen uyum sağlamayanlara yönelik etkin, caydırıcı sistemler getireceklerini aktaran Ağbal, "Bir taraftan kolaylaştırıcı olacağız ama iade sistemini değiştirdiğimiz için mükellefi çok daha yakından izleyeceğiz" dedi.

Ağbal, KDV düzenlemesinin bir gruba ya da büyük işletmelere dönük bir çalışma olmadığını da vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: tbmm, naci ağbal, vergi usul kanun tasarısı
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