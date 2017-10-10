Vergi mükellefleri sayısı 10 milyon 535 bine ulaştı

Türkiye'de faal vergi mükellefi sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak, 10 milyon 535 bin 177'ye çıktı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, eylül ayına ilişkin vergi mükellefleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl eylülde 1 milyon 822 bin 344 olan gelir vergisi mükellefi sayısı, 1 milyon 870 bin 451'e ulaştı. Gelir stopajı mükellef sayısı 2 milyon 597 bin 724'ten 2 milyon 681 bin 12'ye, kurumlar vergisi mükellef sayısı 718 bin 463'ten 750 bin 259'a, KDV faal mükellef sayısı 2 milyon 488 bin 143'ten 2 milyon 566 bin 938'e, gayrimenkul sermaye iradı faal mükellef sayısı 1 milyon 814 bin 463'ten 1 milyon 893 bin 299'a, basit usulde vergilendirilen faal mükellef sayısı ise 760 bin 920'den 773 bin 218'e yükseldi.

Böylece söz konusu dönemde toplam faal mükellef sayısı yüzde 3,3 artışla, 10 milyon 202 bin 57'den 10 milyon 535 bin 177'ye çıktı.

Mükellef sayılarında yaşanan değişim şöyle:

Vergi türleri Eylül 2016 Eylül 2017

Gelir 1.822.344 1.870.451

Gelir Stopajı 2.597.724 2.681.012

G.M.S.İ 1.814.463 1.893.299

Basit Usul 760.920 773.218

Kurumlar 718.463 750.259

KDV 2.488.143 2.566.938

Toplam 10.202.057 10.535.177

