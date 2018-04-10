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Buradasınız : » » Vergi mükellefi sayısı 10 milyon 791 bine yükseldi

Vergi mükellefi sayısı 10 milyon 791 bine yükseldi

Türkiye'de faal vergi mükellefi sayısı Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak, 10 milyon 791 bin 334 oldu.

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Vergi mükellefi sayısı 10 milyon 791 bine yükseldi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 31 Mart itibarıyla vergi mükellefi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mart sonu itibarıyla gelir vergisi mükellefi sayısı 1 milyon 891 bin 944 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2 milyon 729 bin 81 gelir stopajı, 2 milyon 9 bin 453 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 772 bin 768 kurumlar vergisi, 777 bin 49 basit usulde vergilendirilen gelir ve 2 milyon 611 bin 39 katma değer vergisi mükellefi tespit edildi.

Böylece geçen yılın Mart ayında 10 milyon 366 bin 672 olan faal vergi mükellefi sayısı, yüzde 4 artışla 10 milyon 791 bin 334 oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: vergi mükellefi istatistikleri, vergi mükellefi, Gelir İdaresi Başkanlığı
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