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Buradasınız : » » Vergi kaçıranları ihbar edenlere 12,8 milyon lira ödendi

Vergi kaçıranları ihbar edenlere 12,8 milyon lira ödendi

Maliye Bakanlığı'nın geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden kişilere yaptığı ödeme tutarı 2016'ya kıyasla 4 katına çıkarak, 12,8 milyon liraya ulaştı.

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Vergi kaçıranları ihbar edenlere 12,8 milyon lira ödendi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 90 artış göstererek, 454'e çıktı. 2016'da vergi kaçıranları ihbar eden kişi sayısı 240 kişiydi.

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 2016'ya kıyasla 4 katına çıkarak 12 milyon 870 bin 4 liraya ulaştı.

Maliye Bakanlığı'nın ödediği ikramiye tutarı 2016'da 3 milyon 142 bin 130 lira olarak gerçekleşirken, 2015 yılında 338 muhbir, 6 milyon 45 bin 626 lira, 2014'te 296 muhbir 6 milyon 202 bin 554 lira, 2013'te 462 muhbir 7 milyon 105 bin 157 lira ihbar ikramiyesi kazanmıştı.

Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden bin 790 kişiye toplamda 35 milyon 365 bin 471 liralık ikramiye ödendi.

Kaynak: AA

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