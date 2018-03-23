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Buradasınız : » » Venezuela para birimi bolivardan 3 sıfır atılıyor

Venezuela para birimi bolivardan 3 sıfır atılıyor

Venezuela'da hükümet yüksek enflasyonla birlikte para birimi bolivarın değerindeki azalmaya çözüm olarak paradan üç sıfır atma kararı aldı.

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Venezuela para birimi bolivardan 3 sıfır atılıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, para biriminin değerini korumak üzere 3 sıfırın atılacağını belirtti. Maduro, yeni basılacak banknotların 4 Haziran'dan itibaren piyasaya sürüleceğini aktardı.

ABD ve Avrupa Birliği'nin ülkeye uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela'nın acımasız bir ekonomik savaşın kurbanı olduğunu savunan Maduro, "Bolivarı müdafaa etmeliyiz" dedi.

Maduro, yeni basılacak banknotların ülkedeki nakit sıkıntısına çözüm olacağını vurguladı.

100 bin bolivarlık banknot tedavülden kalkacak

Paradan sıfırların atılmasıyla birlikte, geçen yıl Kasım ayında sistemdeki mevcut banknotlara ilave olarak basılan 100 bin bolivarlık banknot tedavülden kalkacak. Tedavüle girecek yeni paralar, 2 bolivardan 500 bolivara kadar 8 banknot ve 2 bozuk paradan oluşacak. Paranın kur değeri değişmeyecek.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi olan Venezuela, küresel petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Ülkede Şubat ayı sonu itibarıyla tüketici enflasyonunun son 12 ayda yüzde 6000'i aştığı bildirildi. Bu, gıda ve temel tüketim ürünlerinin fiyatlarının son bir yılda ortalama 60 kattan fazla arttığı anlamına geliyor. Gıda ve nakit sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Ülkede bir kilo şeker halen tedavülde olan parayla 250 bin bolivara alınıyor. Aylık asgari ücret ise gıda yardımı hariç 400 bin bolivar civarında, yani 2 kilo şekerin değerinden az.

Bolivar, dolar karşısında yüzde 100 değer kaybetti

Bolivar, Maduro'nun 2013 yılında iktidara gelmesinden bu yana Amerikan doları karşısında yüzde 100 değer kaybetti. Bugün 50 bin bolivar, bir dolara karşılık geliyor.

Venezeula'da önceki Devlet Başkanı Hugo Chavez de 2008 yılında artan enflasyona önlem olarak paradan 3 sıfırı atmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, venezuela, bolivar
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