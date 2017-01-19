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Vatandaşlar en çok hangi balığı tercih ediyor?

Yeni yılda balıkçı tezgahlarında vatandaşlar en çok hamsiyi tercih ediyor.

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Vatandaşlar en çok hangi balığı tercih ediyor?

Tekirdağ Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdal Coşkunçay, bereketli bir sezon geçiren balıkçıların, palamut ve çinekop akımının bitmesiyle yoğunluğun da azaldığını söyledi.

Önceki haftalarda etkili olan soğuk hava nedeniyle balıkçıların yaklaşık bir hafta avlanamadığını hatırlatan Coşkunçay, "Balıkçılarımız soğuk havanın etkisini azaltmasıyla denize açıldı. Palamut sezonu bittiği için balıkçılarımız ağlarını çinekop, hamsi, istavrit ve sardalya için atıyor. Ancak akım dönemi bittiği için çinekoptaki bolluk da sona erdi." dedi.

İstavritin bu yıl yüz güldürmediğini belirten Coşkunçay, "Karlı ve soğuk havaların ardından balıkçıların beklentisi hamsi ve istavritti ama bu sezon istavrit beklentiyi karşılamıyor maalesef. Zaman zaman hamsi bolluğu yaşanıyor ve bu mevsimin hamsisi lezzetli oluyor" diye konuştu.

"En çok hamsi tercih ediliyor"

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da balık bolluğunun azalmasıyla fiyatlarda da artışların yaşandığını belirtti.

Palamutun tezgahlarda artık görünmediğini ifade eden Erol, "Her bolluğun bir yokluğu oluyor maalesef. Çinekop ve sarıkanattaki bolluk da bitti. Bu sene istavrit az, hamsi bazen oluyor bazen olmuyor ama soğuk havalarda en çok hamsi tercih ediliyor. Vatandaşlar özellikle hamsi alıyor" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da serbest piyasada balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle oluştu:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA)

Hamsi 20,00 20,00
İstavrit 20,00 25,00
Somon (çiftlik) 25,00 25,00
Çipura (çiftlik) 30,00 30,00
Barbunya 25,00 30,00
Çinekop 30,00 30,00
Sarıkanat 35,00 35,00
Mezgit 20,00 20,00
Levrek (deniz) 30,00 40,00 

Etiketler: palamut, hamsi ne kadar, hamsi, çinekop
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