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Vatandaş "güvenli liman"a yöneldi, altın hesapları rekora ulaştı

Küresel gelişmelerden olumsuz etkilenmek istemeyen tasarruf sahipleri "güvenli liman" olarak bilinen altına yöneldi. Altın hesapları geçen yıl rekor seviyeye çıktı.

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Vatandaş &quot;güvenli liman&quot;a yöneldi, altın hesapları rekora ulaştı

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına da aracılık eden altın hesapları, jeopolitik risklerdeki artış ve döviz piyasasındaki oynaklığın etkisi ile geçen yıl rekor seviyeye yükseldi.

Kıymetli maden depo hesaplarının tutarı, geçen yıl 24 milyar 103 milyon liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamın 23 milyar 474 milyon lirası yurt içi, 629 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.

Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2016'da 17 milyar 445 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Bu da söz konusu tutarın 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 38,2 arttığına işaret etti.

Bankalarda 153,6 ton altın var

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı geçen yılın son işlem gününü 156 bin 900 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün 2017 sonunda 153,6 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2016 sonunda 132,5 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde bir yıllık süreçte 21,1 ton artış kaydettiğine işaret etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Banka, altın hesapları, altın
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