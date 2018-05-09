Varlık barışı geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, emeklilere bayram ikramiyesi, vergi ve prim borçlarının yapılandırması gibi düzenlemeleri içeren TBMM gündemindeki yeni ekonomi paketini değerlendirdi.

Matrah ve vergi artırımının da yeniden yapılandırma içindeki en önemli düzenlemelerden olduğunu ifade eden Ağbal, düzenlemenin 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarını kapsayacağını söyledi. Ağbal, "Vatandaşımız bu dönemlerde beyan ettiği veya ödediği tutarları bir miktar artırırsa bu dönemlere ilişkin vergi idaresi hiçbir vergi incelemesi yapmayacak. Dolayısıyla vatandaş ile vergi idaresinin el sıkıştığı, helalleştiği bir uygulama." diye konuştu.

Özel sektörden 2017'nin de matrah artırımı düzenlemesine dahil edilmesi konusunda yoğun talep geldiğini ifade eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu konuda hükümet olarak konuyu tekrar değerlendirdik. Değerlendirmemiz sonucunda, bugün Genel Kurul'da verilecek önergeyle gelir ve kurumlar vergisi bakımından matrah artırımı düzenlemesine 2017'yi dahil etme kararı aldık. Yapacağımız düzenlemeyle gelir ve kurumlar vergisi bakımından 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılı da dahil edilmiş oldu. Dolayısıyla geçmiş 5 yıla ilişkin matrah artırımı düzenlemesini hem gelir stopaj hem KDV hem gelir hem kurumlar vergisinde yapmış olacağız. Bu düzenlemeyle özel sektör işletmelerimizde de büyük bir memnuniyet olacak. Biz de idare olarak 1 Ocak 2018'den itibaren yeni bir sayfa açıp, vatandaşlarımızla geçmiş 5 yıla ilişkin helalleşmeyi yaptıktan sonra 2018'den itibaren cari dönem incelemelerine ve takiplerine yoğunlaşacağız."

Yeniden yapılandırmadan 15-16 milyar liralık gelir beklentisi

İşçiden memura, emekliden gençlere kadar toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendiren tasarının geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü anımsatan Ağbal, düzenlemenin bugün de Genel Kurulda değerlendirileceğini bildirdi.

Ağbal, birçok konunun bir arada bulunduğu paketin hızlı bir şekilde yasalaşacağını düşündüğünü söyledi.

Tasarının en önemli bölümünün yeniden yapılandırma düzenlemesi olduğunun altını çizen Ağbal, burada kesinleşmiş kamu alacaklarından süresinde ödemeyenlerin 36 aya kadar yeniden yapılandırılmasını öngördüklerini kaydetti.

"40,3 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik"

Ağbal, ihtilaflı vergi dosyalarını da ortadan kaldıracak sulh yöntemini getirdiklerini belirtti.

Bundan önce iki yeniden yapılandırma kanunu yaptıklarını hatırlatan Ağbal, bugün itibarıyla önceki yapılandırma kanunlarından 40,3 milyar lira tahsilat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ağbal, bu kapsamda 2016 yılında 15,3 milyar lira, geçen yıl 19,4 milyar lira, bu yıl da bugüne kadar 5,5 milyar lira tahsilat yapıldığını kaydetti.

Her iki yapılandırma kanununa da vatandaşların başvuru oranlarının ve uyumlarının yüksek olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Son derece sevindirici bir gelişme. Bu şunu gösteriyor, bizim şu anda yapmış olduğumuz yeniden yapılandırma düzenlemesi de en az bu tutarlarda, 15-16 milyar liralık bir ilave geliri bize sağlamış olacak." dedi.

"9,8 milyon vatandaş düzenlemeden yararlanacak"

Ağbal, Maliye Bakanlığının Sosyal Güvenlik Kurumunun alacaklarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük vergisi alacaklarının, il özel idareleri ve belediyelerin alacaklarının yapılandırma kapsamında olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Maliye Bakanlığının takip ettiği vergi alacaklarından 9,8 milyon vatandaşımız yararlanacak. 119,2 milyar liralık bir alacak var. Bunun alt detaylarına bakıldığında, 5,3 milyon vatandaşımızın motorlu taşıtlar vergisi borcu var, yaklaşık 6 milyar lira. Bu vatandaşlarımız 36 aya kadar bu borçlarını yapılandırma imkanına kavuşacaklar. Gelir, kurumlar, KDV, gelir stopaj, MTV her türlü vergiler dahil buna. Sosyal güvenlik primlerinde 64,3 milyar liralık alacağı yapılandırıyoruz, burada da 5,5 milyon mükellefimiz var. Dolayısıyla 5,5 milyon mükellefimiz 36 aya kadar sosyal güvenlik primlerini ödeme imkanına kavuşacak. Gümrük vergisi olarak 338 milyon liralık alacağı yapılandırma kapsamına alıyoruz. Burada bin 170 kişi söz konusu."

Ağbal, kesinleşmiş vergi borcu ve idari para cezası olan vatandaşların temmuz sonuna kadar vergi dairesine, SGK'ye müracaat edeceğini ve bu borçlarını 36 aya kadar yapılandıracağını söyledi.

'Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz'

Bakan Ağbal, ekonomi paketine ilişkin, "Bugün Genel Kurul'da tabii istişareler de yapılacak Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz." dedi.

Ağbal, 11. ayın sonuna kadar yurt dışından getirilen varlığın sadece yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edileceğini söyledi.

Kaynak: AA