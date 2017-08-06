Van'ın ilk özel GES projesi üretime hazırlanıyor

"Güneş şehri" anlamına gelen "Tuşba" adıyla yıllarca Urartu Krallığına başkentlik yapan Van'da, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla özel sektör yatırımları da hız kazanmaya başladı.

Türkiye'de en verimli güneş enerjisinin üretilebileceği kentlerden biri olan Van'ın bu potansiyelini ekonomiye kazandırmak amacıyla kurulan ilk özel güneş enerjisi santralinde (GES) üretim için son hazırlıklar yapılıyor.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumunun (EPDK) belirlediği güneş enerjisinden elektrik üretebilecek bölgeler arasında en yüksek ikinci kotayı alan Van'da ilk özel GES tesisini kuran Kenan Yıldız, tesiste ürettiği elektriği 10 yıl boyunca devlete satacak.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy yolu üzerinde 10 dönüm arazi üzerine kurduğu GES'te 500 KW elektrik üreteceklerini belirten genç girişimci Yıldız, uygulanacak teşvik ve sağlanacak kolaylıklarla daha fazla güneş enerjisi yatırımının bölgeye geleceğini söyledi.

Yıldız, uzun yıllardır Van'da ticaretle uğraştığını, şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptığını, 2013'te de kendi şirketini kurarak güneş enerjisi yatırımı yapmaya karar verdiğini anlattı.

"Van'ın ilk onaylı projesi"

Zor şartlar altında başladığı GES projesini nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldız, "Van'da ilk özel onaylı projemiz Mikrom GES oldu,yine hayata geçen, geçici kabulünü yapacağımız ilk proje olacak. Kısa zamanda resmi açılışını yapacağız. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur." dedi.

Dört yıllık bir sürecin ardından projenin tamamlanma aşamasına geldiğini bildiren Yıldız, Van'ın güneş enerjisi konusunda çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bunu değerlendirmek için yola çıktıklarını dile getirdi.

Küçük yaşlarda çalışma hayatına başladığını ifade eden Yıldız, sonrasında yaptığı araştırmalarda, güneş enerjisinin geleceğin parlak yatırımlarından biri olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yıldız, araştırmaların ardından güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlk etapta insanlar dalga geçti. Dar imkanlarla böyle bir yatırımın yapılamayacağını söyleyerek sürekli beni eleştirdi. Sabır ve gayretle çabalayarak projemizi tamamladık. Finans kısmını ortağımız Enso elektrikle birlikte giderdik. Sektörün burada ciddi zorlukları var. Yasal prosedürler çoktu. Bakanlık nezdinde iyileştirme çalışmaları yapılıyor ama biz zorlu dönemine denk geldik ama çok şükür bitirdik. Bundan sonra bu tür tesislerin sayısının artmasını ümit ediyoruz. Ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 67'sini dışarıdan karşılaması büyük bir rakam. Bu tür tesislerin desteklenmesi ve sayılarının arttırılması gerekiyor. İşin içine girdikten sonra ciddiyetinin ve öneminin farkına vardık. İnşallah kısa sürede bu tesislerin sayısı artar."

Güneşli gün sayısının fazlalığı ve güneş ışınlarının daha verimli gelmesi nedeniyle Van'a yatırımın mantıklı olduğunu vurgulayan Yıldız, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki santralin bir yıllık verilerini de inceleyerek üretimde ciddi rakamlar elde edebileceklerine inandığını kaydetti.

"6 yılda kendini amorti edecek"

Dört yıllık sürecin ardından gösterdiği çaba ve harcadığı emeğin karşılığını görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Yıldız, "Sadece Van'a has değil ülkemiz için de önemli bir tesis olacak burası. Yenilenebilir enerjinin ülkemiz için öneminin farkındayız. Ancak işlemler ağır yürüyor, bunun hızlandırılması gerekiyor. Van'da böyle bir tesis kurmaktan ve son halini görmekten dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Van'da GES'lerin sayısının artmasının ülke ekonomisi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu işin en önemli kısmı resmi prosedürler. Çok uzun bir süreç. 15 kurumdan görüş ve izin alınıyor. TEDAŞ ile gerekli yasal bağlantılar yapılıyor. 10 yıl devletin satın alma garantisi var. Bu sürenin sonunda tekrar sözleşme yapılırsa devlete satılacak ama anlaşma yapılmazsa özel sektörde istediğimiz kurumlarla anlaşma yaparak onlara satacağız. Bugün itibarıyla tesisimizin 600 bin avro maliyeti var. Van'daki güneşli gün sayısı ve verimliliğine göre 6 yılda kendini amorti etmesini planlıyoruz. Bu işin en önemli hususu Van'da çok sayıda başvuru yapıldı. Çok sayıda firma olmasına rağmen hazırda bir tesis yok. Yetkili mercilerin bunu hızlandırması ülkemizin yararına olacaktır. Gerekli yasal mevzuatlarının kolaylaştırılması ya da yatırımcıların desteklenmesi gerekiyor."