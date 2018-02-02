Van'da kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlar çiftçinin yüzünü güldürdü

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 13 ilçede tarımsal destek ve kırsal kalkınmaya 17 milyon lira harcayarak, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin kentin tarım ve hayvancılıkta hak ettiği noktaya gelmesi için geçen sene yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Açıklamada, kırsal kalkınmayı destekleme, hayvansal ve bitkisel üretimi geliştirme, kırsaldan kente insan göçünün azaltılması, bölge ile ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla 2017'de tarımsal hizmet atağı gerçekleştirildiği vurgulandı.

İl genelinde Tarımsal Daire Başkanlığınca sulama kanalları, göletler, hayvan içme suyu sıvatları, sondaj çalışmaları, yeni boru hatları ve koyun banyolukları tamamlanarak çiftçinin kullanımına sunulduğu kaydedildi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Zorluoğlu'nun KHK ile görevlendirilmesinin ardından yapılan çalışmaların hız kazandığı ifade edilen açıklamada, kentin tarımsal hizmet anlamında altın bir yılı geride bıraktığı bildirildi.

Sulama tesislerine 4 milyon 725 bin lira

Açıklamada, çiftçilerin kendi gayretleriyle yaptıkları toprak kanallarda suyun büyük oranda kaybolması nedeniyle sulama sezonunda yaşanılan sıkıntıların giderilmesi için yeni beton kanal ve sanat yapılarının oluşturulduğu belirtildi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca söz konusu çalışmalar için 4 milyon 725 bin lira harcandığı, 30 mahallede 94 bin 300 metre kapalı-açık havuz sistemli sulama tesislerinin tamamlanarak çiftçinin kullanımına sunulduğu aktarıldı.

Sıvatlar çiftçilerin ayağına götürüldü

Açıklamada, kırsalda hayvancılığın gelişimini sağlamak, büyük ve küçükbaş hayvanların temiz içme suyuna ulaşmasını temin etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesince il genelinde kırsalda bulunan 317 mahallede 2 bin 660 demir ve beton sıvat kurulumu yapıldığı aktarıldı.

Suyu olmayan mahallelerde sondaj çalışması

Kırsal kalkınmayı destekleme, bölgede hayvansal ve bitkisel üretimi geliştirme, kırsaldan kente insan göçünün azalması ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hayvan içme suyunun bulunmadığı kırsal mahallelerde sondaj çalışması yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda Başkale-Böğrüpek, Gürpınar-Parmakkapı-Erkaldı, İpekyolu-Yatıksırt, Çaldıran-Altıyol-Umuttepe mahalle meralarında yapılan sondaj çalışması ile çiftçiler suya kavuştu. Toplam 1 milyon 10 bin liraya mal olan sondaj çalışmalarının yanında sıvatlar, göletler ve fidanlık alanları da oluşturularak çiftçilerin kullanımına sunuldu. Sondaj çalışmaları 2018 yılında da devam edecek."

Mobil koyun banyoluğu

Küçükbaş hayvan ölümlerine yol açan parazit ve hastalıkları ortadan kaldırmak için 90 bin lira bedelle 5 mobil koyun banyoluğu alındığı ifade edilen açıklamada, "Hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek anlamında büyük önem taşıyan banyoluklardan yararlanan çiftçilere parazit temizliği için kullanılan ilaçlarda ücretsiz olarak verildi. Muhtarların taleplerine göre banyoluklar tüm ilçelere taşınarak çiftçilerin en yüksek oranda faydalanması sağlandı." değerlendirmesi yapıldı.

AA