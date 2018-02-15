Van'da araç takip sistemiyle ayda 100 bin lira tasarruf

Tekataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuruma yeni bir kimlik kazandırmanın çabası içinde olduklarını söyledi.

Hizmet amaçlı kullanılan araçların havuz sistemine çekilerek internet üzerinden takibinin sağladığını belirten Tekataş, bu çalışmayla aylık yakıt tüketiminden 100 bin liralık tasarruf sağladıklarını ifade etti.

"Hizmetlerimizle Van'ın yüzünü güldüreceğiz"

Tektaş, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmeden önce kaynakların yerinde kullanılmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar kimse elini taşın altına koymamış, ödenekler yerli yerine harcanmamış. Geçmişte yatırımlar önceliğe göre yapılmamış ve paralar boşa harcanmış. Halkımız şunu bilsin ki iş emin ellerdedir. Bu halkın tek kuruşu bile heba edilmeyecek. Hizmetlerle Van'ın yüzünü güldüreceğiz. Kuruma geleni boş çevirmiyoruz. Halkımız geldiğinde muhatap bulabiliyor. Biz onları en kıymetli misafirimiz gibi ağırlıyor ve uğurluyoruz. Çözüme daha hızlı ulaşmak için vatandaşlarla birebir iletişime geçiyorum."

"Tüm halkımızı kaynak suları ile buluşturmak istiyoruz"

Van'ın su ihtiyacının karşılanması noktasında zengin kaynak sularına sahip olduğunu belirten Tekataş,"Bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, tüm halkımızı kaynak suları ile buluşturmak istiyoruz. Mevcut sondajları kapatarak mali külfetten de kurtulmuş olacağız. Bunun önüne geçtiğimizde bu para halka yatırım olarak yansıyacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA