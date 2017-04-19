Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı Yatırım ve Destek Hamlesi Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Van'da 50 milyon avroluk yatırım yapma kararı alan iki firma, projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Başbakan Yıldırım'ın Diyarbakır'da açıkladığı "Yatırım ve Destek Hamlesi Cazibe Merkezleri Programı" Van'da meyvesini vermeye başladı.

Türkiye'de 65 ilde yatırımı bulunan WILCO Group ile İran'da yatırımları bulunan AIDA Group, cazibe merkezleri programı kapsamında daha önce 50 milyon avroluk ortak yatırım yapma kararı aldıkları Van'da, projelerini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Van Organize ve Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 100 bin metrekarelik yer tahsisi gerçekleştiren firmalar, 63 bin metrekare kapalı alan şeklinde inşa edilecek fabrikada üretilecek ahşap ürünlerini yurt içi ve yurt dışına pazarlamayı hedefliyor.

500 kişinin istihdam edileceği fabrikanın hem kent ekonomisine hem de istihdama önemli katkı sağlaması bekleniyor.

WILCO Group Genel Müdürü Mehmet Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin 60 il ve 400 ilçede hizmet verdiğini ve "Yatırım ve Destek Hamlesi Cazibe Merkezleri Programı" kapsamında bölgede yatırım yapmak istediklerini söyledi.

"Temmuz ayında fabrikamızın temelini atacağız"

Cazibe Merkezleri Programı açıklandıktan sonra bölgeye gelerek bilgi aldıklarını anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"OSB başkanının yaklaşımı, heyecanı ve üretkenliğini gördükten sonra bu projeyi çok daha somut hale getirmek istedik. Projenin daha büyük bir konuma gelmesini sağlayarak, gerekli başvurularımızı başlattık. Şu an bölgede herhangi bir MDF ve parke üretimi yok. İzmir, Antalya ve bölgeye en yakın Gaziantep'te böyle bir yatırım var ama bölge illeri bundan faydalanamıyor. Buralardaki yatırımlar hiçbir şekilde ihracata dayalı bir duruma gelemiyordu. Bu anlamda Van'a böyle bir girişimin ilk başlangıcı olarak medyada yer alması bir kelebek etkisi yarattı. Aslında biz teşvik paketine teşvik edici girişimlerde bulunduk. Yatırımımız çok iyi düzeyde ilerliyor. İnşallah önümüzdeki temmuz ayında fabrikamızın temelini atacağız."

Avcı, fabrikada kullanılacak makineleri Almanya'dan ithal edeceklerini bununla ilgili de gerekli işlemlere başladıklarını belirterek, "2018 yılının sonuna kadar fabrikamızı tamamlayıp üretime başlamayı hedefliyoruz. Yatırımın 50 milyon avroluk olmasını planladık. İlk etapta 300 kişiyi istihdam etmeyi düşünüyoruz. 20 milyon dolarlık bir satış hedefimiz var. İlerleyen zamanda bu rakamı 50 milyon dolara çıkaracağız." dedi.

"En iyi teşvik programı bu oldu"

Van OSB Başkanı Şemsettin Bozkurt da "Yatırım ve Destek Hamlesi Cazibe Merkezleri Programı" kapsamında Van'a yatırım yapmak isteyen 107 firmanın başvuruda bulunduğunu anımsattı.

Başvurusu yapılan projelerin yüzde 90'ının bölgede uygulanabilir yatırımlar olduğunu anlatan Bozkurt, "Cumhuriyet tarihinden beri belki bölge için uygulamaya konulan en iyi teşvik programı bu oldu. Bu programda yüzde yüz faizsiz hem bina hem de makine desteği var. Yine işletme sermayesiyle ilgili yarı faizli destek var. Kısmi ihtiyaç olan ürünlerde alım garantisi var. Bu tarihi fırsat kapsamında Mehmet Avcı'nın Van'da yatırım yapmak için adım atması akabinde ilimize daha çok yatırımın gelmesini sağladı." diye konuştu.