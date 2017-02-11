Van yeni ticaret merkeziyle hareketlenecek

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Van'ın Erciş ilçesine inşa edilen yeni ticaret merkezinin, tamamlandığında ilçenin ekonomik anlamda canlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

TOKİ Başkan Ergün Turan, Erciş'teki ticaret merkezi projesi hakkında yaptığı açıklamada, yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesinin ilçeye ticari anlamda da katkılar sağlayacağını söyledi.

Kurulması planlanan ticaret merkezinin, kentin ticaret hayatına sağlayacağı büyük katkının yanı sıra şehir insanı için yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturacağını belirten Turan, şu bilgileri verdi:

"408 dükkan ve 48 ofisin yer alacağı ticaret merkezinin toplam inşaat alanı yaklaşık 33 bin metrekareyi kapsıyor. Mevcut caminin etrafına kurulacak çarşı niteliğindeki yapının etrafında 4 konak yer alacak. Ticaret merkezinin zemin katları dükkanlara ayrılırken, üst katları ofis olarak kullanılacak. 500 araçlık kapalı otoparkı ile ziyaretçilere park kolaylığı sağlayacak olan merkez, mimarisiyle de farklılaşıyor. Yerel mimari çizgiden ilham alınarak tasarlanan ticaret merkezinde yöresel mimari, yapı elemanlarından da yararlanılıyor."

Ticaret merkezinin geleneksel mimari tarzda tasarlanacağını aktaran Turan, buraya toplanacak dükkan ve ofisler sayesinde, yaşanan deprem sonrasında aksayan ilçenin ekonomik akışının yeninden hareketleneceğini vurguladı.