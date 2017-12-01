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Buradasınız : » » Vakıfbank'tan ABD'deki 'Ambargo' davası ile ilgili açıklama

Vakıfbank'tan ABD'deki 'Ambargo' davası ile ilgili açıklama

VakıfBank'tan yapılan açıklamada, ABD'de görülen söz konusu davada bahsi geçen süreçlerin hiçbir yerinde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ilgisi ve dahli olmadığı bildirildi.

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Vakıfbanktan ABDdeki Ambargo davası ile ilgili açıklama

VakıfBank tarafından ABD'de görülen davaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

VakıfBank'ın ABD'de görülen davaya ilişkin yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası bankacılık çevrelerinde yıllardır net bir şekilde bilindiği üzere Vakıfbank'ın, ABD'de görülen söz konusu davada bahsi geçen süreçlerin hiçbir yerinde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ilgisi ve dahli olmadığı bildirildi.

ABD'deki “ambargo” davasının çelişkileri

Açıklamada, VakıfBank'ın her zaman gerek yasalara ve ilgili mevzuata gerekse uluslararası düzenlemelere ve kurallara uygun hareket ettiği ifade edilerek, bankanın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı özen ve titizlikle davranmaya devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: vakıfbank, ambargo davası
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