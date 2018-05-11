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Vakıf Katılım, konut finansmanı kar oranını yüzde 0,98'e indirdi

Vakıf Katılım, 500 bin liraya ve 120 aya kadar olan konut finansmanı için aylık kar oranını yüzde 0,98'e indirdi.

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Vakıf Katılım, konut finansmanı kar oranını yüzde 0,98e indirdi

Vakıf Katılım tarafından yapılan açıklamaya göre, vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştiren Banka, konut finansmanında 500 bin liraya ve 120 aya kadar kar oranını aylık yüzde 0,98 seviyesine çekti.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ülke ekonomisinin yapı taşlarından biri olan konut sektörünün canlanmasının, dinamo etkisiyle birçok sektörde olumlu yönde bir ekonomik hareketlilik yaşanmasını sağlayacağını belirtti.

Vakıf Katılım olarak kendilerinin de 'hem düşük ve orta gelirli müşteriler ev sahibi olsun, hem de piyasa ekonomisi daha da canlansın' diye konut finansmanı kar oranlarını düşürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Uygun kar oranlarıyla ev sahibi olmak isteyen bütün müşterilerimizi Vakıf Katılım'a bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: vakıf katılım, konut finansmanı, kar oranı
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