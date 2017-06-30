Üzüm pekmezinin standartları belirlendi

Üzüm pekmezinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafaza edilmesi ve pazarlanmasını sağlamak üzere taşıması gereken özellikler belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üzüm pekmezinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, muhafazası ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özellikler belirtilen tebliğe göre, üzüm pekmezi, tat durumuna göre tatlı ve ekşi pekmez olarak iki gruba, kıvamına göre sıvı ve katı pekmez olarak iki tipe ayrıldı.

Susam ve yerfıstığı da dahil olmak üzere Antep fıstığı, badem, ceviz, fındık gibi sert kabuklu meyvelerin yenilebilir kısımları (çeşni maddeleri) sadece katı üzüm pekmezi üretiminde kullanılacak ve ürünün net kütlesindeki çeşni maddelerinin oranı en az yüzde 5 olacak.

Üzüm pekmezinin ticari glukoz, fruktoz ve benzeri şekerler ile seyreltilmesi ve/veya çoğaltılması yoluyla meyveli şekerli şurup, üzüm tatlısı ve üzüm pekmezi şurubu gibi isimlerle ürünler üretilemeyecek.

Söz konusu tebliğ kapsamında bulunan ürünlerde katkı maddesi ve aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılamayacak.

Bu kapsamadaki ürünlerin adlandırılmasında "özü, özütü, konsantresi, eksraktı" gibi ifadeler yer almayacak.

Üzüm pekmezi üretimden son tüketiciye ulaştırılana kadar temiz ve kuru yerlerde kokulardan ari biçimde, doğrudan güneş ışığından korunacak ve 25 santigrat dereceyi aşmayacak şekilde muhafaza edilecek.

Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri maltoz, rafinoz ve tartarik asit/malik asit oranına ilişkin hükümlerine tebliğin yayımı tarihinde, tebliğin diğer hükümlerine ise 31 Ekim 2017 tarihine kadar uyacak.

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.