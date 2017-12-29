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Buradasınız : » » 'Uzanlar'ın hesaplarındaki 80 milyon lira TMSF’ye geçti

'Uzanlar'ın hesaplarındaki 80 milyon lira TMSF’ye geçti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yürüttüğü çalışma sonucunda, "Uzanlar"ın İsviçre'deki hesaplarından 80 milyon TL, TMSF'ye geçti.

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Uzanların hesaplarındaki 80 milyon lira TMSFye geçti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yürüttüğü çalışma sonucunda, "Uzanlar"ın İsviçre'deki hesaplarından 80 milyon TL, TMSF'ye geçti.

Edinilen bilgiye göre, TMSF 10 yılı aşkın bir süredir "Uzanlar"a yönelik yürüttüğü çalışmada bugün önemli bir sonuç aldı.

Adalet Bakanlığı'nın görevlendirdiği savcı ve TMSF'nin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda, "Uzanlar"ın İsviçre’deki hesaplarından 80 milyon TL, bugün itibarıyla TMSF'nin hesaplarına geçti.

Çalışma kapsamında, TMSF Motorola ile de iş birliği yaptı.

Söz konusu hesaplara ilişkin yeni gelişmelerin de yaşanabileceği belirtildi.

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