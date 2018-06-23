Uyuşturucuyla mücadeleye 5 yılda 270 milyon liralık yatırım

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, terör faaliyetlerinin finansmanında kullanılan ve organize suç örgütlerine kaynak sağlayan uyuşturucuyla mücadeleye dair açıklama yaptı.

Uyuşturucuyla mücadeleye büyük önem verdiklerini ifade eden Tüfenkci, Türkiye'nin, alınan önlemler, yapılan yatırımlar, ulusal ve uluslararası başarılı operasyonlar neticesinde dünya ölçeğinde uyuşturucuyla mücadeleyi en etkin yürüten ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Tüfenkci, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla son 5 yılda 270 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Araç ve konteyner x-ray tarama cihaz sayısı 64'e ulaştı”

Tüfenkci, uyuşturucu madde kaçakçılığı açısından riskli konumdaki kara, hava, deniz hudut kapıları ile posta ve kargo işleme merkezlerinin gelişmiş teknolojik cihazlar ve narkotik dedektör köpekler başta olmak üzere yardımcı ekipmanlarla donatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Son olarak 16 bin farklı kimyasal maddeyi ayırt edebilen 15 adet el tipi gelişmiş uyuşturucu madde tespit cihazı temin edilerek ilgili idarelerimizin kullanımına sunuldu. Ticarete konu eşyaların hızlı ve etkin denetimini sağlayan araç ve konteyner x-ray tarama cihaz sayısı 64'e ulaştı.

Denizyolu ve limanlar üzerinden gelebilecek kaçak eşya ve uyuşturucu girişini önlemek amacıyla denizlerde görev yapan bot sayımız 25’e çıkarıldı. Gemi arama ekiplerimiz ülkemiz limanlarında 7/24 prensibiyle görev yapıyor. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede personelimizin en büyük yardımcılarından olan narkotik dedektör köpek kapasitemizi de her geçen gün artırıyoruz."

“Uluslararası Kargo ve Posta İşleme Merkezleri’nde önlemler alındı”

Tüfenkci, Türkiye'de birçok uyuşturucu ve uyarıcı maddenin ilk tespitinin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerce gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, Türkiye'ye kargo yoluyla getirilen uyuşturucuların girişini önlemek için Uluslararası Kargo ve Posta İşleme Merkezlerinde önlemler alındığını, x-ray taramalarına ilave olarak dedektör köpeklerle de rutin aralamalar gerçekleştirildiğini aktardı.

"2018'de uyuşturucu yakalamaları arttı"

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda, 2016'da 3,4 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini anımsatan Tüfenkci, "2017'de bir önceki yıla göre yüzde 670 artışla 26,4 ton uyuşturucu ele geçirildi. 2018'de yakalamalar artan bir ivme gösterdi ve haziran itibarıyla toplam uyuşturucu yakalaması 24,6 tona ulaştı. Böylece yılın 6 ayında 343 milyon lira değerinde uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçildi." değerlendirmesinde bulundu.

“Hamzabeyli’de 775 kilogram eroin ele geçirildi”

Bakan Tüfenkci, 2017 ve 2018 yıllarında tek seferde yapılan büyük miktarlı yakalamaların da dikkat çekici olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mayıs 2017'de Hamzabeyli Gümrük Kapımızda gerçekleştirilen operasyonda, ülkemiz gümrük kapılarında tek seferde en yüksek uyuşturucu miktarı olan 775 kilogram eroin ele geçirildi. Aynı yıl İzmit’te gerçekleştirilen operasyon da 295 kilogram kokain yakalaması ile gümrüklerde tek seferde en fazla kokain yakalaması oldu."

“Uyuşturucu temini ve satışını gerçekleştirmek terör suçudur”

Uyuşturucuyla mücadelenin terörle mücadele anlamına geldiğini vurgulayan Tüfenkci, "Uyuşturucu kullanımını teşvik etmek, kullanımına aracılık etmek, uyuşturucu temini ve satışını gerçekleştirmek terör ve insanlık suçudur. Bu vesileyle, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü'nün bu alanda farkındalık yaratarak toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlamasını umuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA