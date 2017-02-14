Uyumlu mükellefe vergi indirimi, esnafa Ahilik Sandığı geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülecek "Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu kanun teklifinin, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren düzenlemeleri içerdiğine dikkati çeken Ağbal, getirilen yeni uygulamaların, ekonominin canlanmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Bu uygulamalardan birinin, Türkiye'den konut veya iş yeri alan yabancılar için getirilen KDV istisnası olduğunu anlatan Ağbal, yabancı kişi veya şirketin, Türkiye'deki bir inşaat firmasından konut veya iş yeri alması durumunda KDV ödemeyeceğini belirtti.

Ağbal, bu sayede hem ülkeye döviz girdisi sağlanacağını hem de inşaat sektörünün teşvik edileceğini dile getirdi.

Teklifte inşaat sektörünü ilgilendiren başka düzenlemelerin de bulunduğunu belirten Ağbal, "Tapu harcı oranları ile inşaat sektöründe kullanılan bazı kağıtlar bakımından damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına da imkan sağlıyoruz." dedi.

"Uyumlu mükellefe yüzde 5 vergi indirimi"

Ağbal, teklifle kamuoyunun uzun süredir beklediği uyumlu mükellefe vergi indirimi konusunun da Meclisin gündemine geldiğini bildirdi.

Maliye Bakanı olarak, mükelleflerden sürekli, "Biz vergimizi hep zamanında ödüyoruz. Vergi barışlarıyla ödemeyenlere imkan getiriyorsunuz. Bizim için bir şey yapmayacak mısınız?" diye talepler aldıklarını aktaran Ağbal, bu teklifin yasalaşması ile vergisini zamanında ödeyen mükelleflerin önemli bir indirim imkanına kavuşacaklarını vurguladı.

Söz konusu teklif ile ticari, zirai veya mesleki kazancı nedeniyle verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'lik kısmının, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesini öngördüklerini belirten Ağbal, "Bunun bazı şartları var. Çünkü amacımız sadece uyumlu mükelleflere bu hakkı vermek." diye konuştu.

"Esnaf Ahilik Sandığı geliyor"

AK Parti hükümetlerinin, her zaman toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi esnafa, işçiye, memura, çiftçiye de büyük önem verdiğini dile getiren Ağbal, teklifle esnafı ilgilendiren büyük bir uygulamayı daha başlatmayı öngördüklerini ifade etti.

Ağbal, iş yerini kapatan esnafın oluşacak gelir kayıplarını telafi etmek üzere Esnaf Ahilik Sandığı'nın kurulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Nasıl ki ücretliler için İşsizlik Fonu oluşturduysak, esnafımız için de benzer bir uygulama getiriyoruz. Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasından, ilgili kanun kapsamında 4/B sigortalısı olan yaklaşık 1,9 milyon sigortalı faydalanacak. Bu uygulama, başta esnaflarımız ve tacirlerimiz olmak üzere şirket ortağı olan gerçek kişiler ile noterleri de kapsamaktadır. Öngördüğümüz düzenlemede, esnaf ahilik sandığı sigortalısı olan esnafımız, her ay prime esas kazancı üzerinden yüzde 2 oranında prim ödeyecek ve devlet olarak biz de yüzde 1 oranında prim ödeyerek sandığa destek olacağız."

Sandığa ödenecek bu tutarın en az, asgari ücretin yüzde 3’ü olacağı bilgisini veren Ağbal, vatandaşların bunun yüzde 2'sini, yani yaklaşık 35 lirasını, devletin de 18 lirasını ödeyeceğini ifade etti. Ağbal, şöyle devam etti:

"Esnafımız iflas ederse, iş yerini kapatmak zorunda kalırsa ve bu nedenle sigortalılığı sona ererse, sigortalılığının sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği almaya hak kazanacak.

Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, sandığa; 720 gün prim ödeyen sigortalıya 180 gün, 900 gün prim ödeyen sigortalıya 240 gün, bin 80 gün prim ödeyen sigortalıya ise 300 gün, süreyle verilecek.

Verilecek ödenek, sigortalıların son 4 ay ortalama prime esas kazancına göre belirlenecek. Aylık ödenek tutarı, asgari ücretin yüzde 40'ından, yani 711 liradan az, yüzde 80'inden, yani bin 422 liradan fazla olamayacak. Sigortalılar ve hak sahipleri, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği aldığı süre içerisinde sağlık hizmetlerinden de faydalanabilecek."

Maliye Bakanı Ağbal, yapılan bir başka düzenleme ile de gelir testi sonucu prim ödemesi gerekenler için var olan 3 kademenin teke indirilerek, her ay yaklaşık 53 liranın, yani asgari ücretin yüzde 3'ü oranında prim ödenerek sistemden yararlanılmasının sağlanacağını sözlerine ekledi.