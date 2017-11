Uygun fiyatlı et temininin başlaması kasapları indirime götürdü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın talimatıyla Et ve Süt Kurumunun (ESK) marketlerde uygun fiyattan et satılmasına yönelik karkas et temininin başlamasıyla bazı kasaplar indirime gitti.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Emin İnağ yaptığı açıklamada, uygun fiyatlı et projesinin geçici bir çözüm olduğunu söyledi.

Uygun fiyatlı etin vatandaşlar açısından olumlu, kasaplar açısından olumsuz olduğunu aktaran İnağ, "Yerel kasaplar da kârdan zarar ederek geçici çözüme destek olmaya çalışıyorlar. Bunun neticesinde üretici için ağır sonuçlar olur. Bu önemli ve ciddi bir olay. Çiftçi hayvancılıktan vazgeçebilir. Para kazanamayacaktır. Bu durum net bir çözüm değil, geçici çözümdür. Etin ucuzlaması için üreticinin desteklenmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Edirne'deki kasaplardan Ömer Doğan, uygun fiyatlı et projesinin ardından fiyatları dengelemek adına indirime gittiklerini söyledi.

Alım gücü olmayan vatandaşların bunun sayesinde et alabileceğini belirten Doğan, "Et fiyatı düştükçe alım fiyatı da artıyor. Özlem de var ete 50 liraya et yemek kolay değil ki bugün. Asgari ücret alan bir kişi her hafta 50 lira verip et alamayabilir ama şu an 29 liradan 40 liraya kadar etin fiyatı değişiyor. Bu da vatandaş açısından on numara." dedi.

Kasap Kübra Ayık da uygun fiyatlı etin vatandaş açısından iyi olduğunu söyledi. Çoğu vatandaşın gelir durumunun belli olduğunu aktaran Ayık, "Biz sakatat da satıyoruz. Dışarıdan et gelmesi sakatatın fiyatını yükseltecek kesimler azalacağı için. Durum neyi gösterecek bakacağız. Şu an etin kilosunu 30 liradan satıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Cemil Özlü de haftada bir kez kırmızı et tüketmeye dikkat ettiğini söyledi. Eti ailecek sevdiklerini anlatan Özlü, "Et fiyatlarının düşmesi herkes için iyi olur. Tüketici için de satıcı için de daha çok satarlar. Uygun fiyatlı et geliyor üç beş saatte bitiyor. Daha önceleri yağ, gaz kuyruğuna girerdik, bunda da kuyruğa girmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Özgür Akın, tüm vatandaşların et fiyatının yükselmesinden şikayetçi olduğunu anlattı. Uygun fiyatlı et projesiyle vatandaşın evine et gireceğini dile getiren Akın, "Bakanımız et fiyatları sabit kalsın diyor. Doğru diyor. Et fiyatlarının bu şekilde olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.