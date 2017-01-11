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'Üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz'

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, "Yeni yılda da faaliyetlerimizi, çalışmalarımız arttıracağız, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz." dedi.

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Üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'ya güzel umutlarla girdiklerini fakat hem Türkiye hem de dünya için zor bir yıl geçirildiğini söyledi.

Ekonominin başka faktörlerden ayrı değerlendirilemediğini ifade eden Olpak, şöyle konuştu:

"Artan terör olayları, 15 Temmuz darbe girişimi, Suriye'deki sivillerin tahliyesiyle ilgili sorunlar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi gibi birçok provokasyonla karşı karşıya kalındığı bir 2016 yaşandı. Dünya geneline de baktığımızda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı, Çin'de yavaşlama vardı. Dünyanın küresel büyüme tuzağına girdiği bir süreç var."

"Kuvvetler karmaşası" sistemi

Gündemde yeni anayasa sürecinin olduğunu anımsatan Olpak, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak biz bu sürecin en başından beri yani henüz cumhurbaşkanının seçimi gerçekleşmeden, adaylar ortaya çıkmadan önce hep söylemiştik, 'Türkiye'de maalesef ismi kuvvetler ayrılığı olan ama kendisi kuvvetler karmaşası olan bir sistem var. Bu değiştirilmeli' demiştik. 2017'ye bu umutlarla gireceğiz. İnşallah yılın ilk çeyreğinde bunlar tamamlanırsa kalan 3 çeyreğinde her zamankinden daha fazla koşacağız, daha fazla çalışacağız."

"Çalışmalarımızı artıracağız"

MÜSİAD'ın Yeni Genel Merkez Kompleksinin temelini attıklarını dile getiren Olpak, "Bunu da bir törenle gerçekleştirdik. Aslında tören meraklısı değildik ama yapmaya çalıştığımız bazı yerlere mesaj vermekti. Yeni yılda hiçbir faaliyetimizi ertelemeyeceğiz ana mesajımız bu olacak. Yeni yılda da faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı arttıracağız, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz." dedi. 

Etiketler: MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, üretim
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